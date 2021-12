La secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeros del Seguro Social de Salud (SINESSS) del Hospital Base Víctor Lazarte – EsSalud, María Espinoza Llerena, rechazó que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado inconstitucional la ley 31131, que establecía la incorporación de los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 728.

“Nuestros colegas no pueden seguir bajo el régimen CAS porque no otorga estabilidad laboral, mejores sueldos y no permite ejercer una línea de carrera en el sector público. Desde hace años, los enfermeros esperan pasar a otro régimen laboral para obtener mayores beneficios. Según el CEN del SINESSS, son 1 600 enfermeros que ven frustrado su pase a otros regímenes laborales y en el hospital Víctor Lazarte 16 enfermeros”, expresó.

Según la sindicalista, sus colegas enfermeros trabajan hace más de una década en los establecimientos de salud de EsSalud con un sueldo irrisorio por consecuencia del régimen CAS. Incluso, por el déficit de personal de salud en los establecimientos de salud, los trabajadores CAS son quienes afrontan una sobrecarga laboral, que se agravó durante la emergencia sanitaria por la Covid-19 ante la elevada demanda de pacientes.

“Con esta decisión del TC, el Gobierno debe buscar otros mecanismos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de salud, como un homenaje al profesional de la salud por su sacrificada labor durante la pandemia”, señaló. Por último, la enfermera sindicalista recordó que el Gobierno se comprometió en su momento a apoyar a la masa trabajadora de salud y espera que cumpla.

Desde el SINESSS, dijo la sindicalista, sostendrán reuniones para evaluar las acciones a tomar frente a la sentencia de TC en contra de la ley 31131, que perjudica a los trabajadores.