El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), José Ruiz Vega, convocó a las demás autoridades de la región a participar de una marcha en contra del presidente de la República, Francisco Sagasti. El burgomaestre informó que la protesta se hará el 21 de abril, debido a la falta de “medidas concretas para luchar contra la pandemia” de parte del Ejecutivo.

“Hoy hemos perdido un trabajador más de la MPT, a causa del coronavirus. Todos sabemos, incluyendo el Gobierno Central, que existe personal que se encuentra expuesta a la enfermedad, por conformar la primera línea de lucha contra este mal. ¿Le importa a Lima?, no, ¿ha traído vacunas para ellos?, no, ¿ha ampliado el servicio de UCI en los hospitales de la región?, no. Por esta desidia estamos convocando a los demás alcaldes liberteños, para marchar este miércoles 21 de abril en contra el centralismo que agobia a las regiones en plena pandemia”, indicó.

En las últimas 24 horas, la Sala Situacional Covid-19 reportó la muerte de 40 personas en La Libertad. Además, la provincia de Trujillo supera los 4 mil 200 decesos desde que inició la pandemia.

El alcalde recordó que el municipio perdió personal tanto de la Gerencia de Seguridad Ciudadana como del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat). Además dijo que en la comuna son un centenar de trabajadores los que no pueden cumplir con sus funciones por no contar con las vacunas que los inmunicen. “Ellos, juntos a los brigadistas de Defensa Civil, ya debieron recibir su inoculación para que puedan salvar sus vidas y trabajar con normalidad en beneficio de la ciudad”, reclamó la autoridad.

Hay que indicar que hace una semana, el concejo de Trujillo declaró como persona no grata a Francisco Sagasti, porque “no se evidenciaba su trabajo contra la expansión de la pandemia”. También autorizó a la Procuraduría Municipal para que lo denuncie penalmente por la ingente cantidad de muertes por esta enfermedad.