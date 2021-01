El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, volvió a aparecer, desde que inició la pandemia el 2020, en una reunión social en donde aparentemente no se respetaron los protocolos establecidos por el Ejecutivo para frenar los contagios de coronavirus.

Esta vez, el portal Investiga.pe dio conocer que el burgomaestre participó en las celebraciones por el cumpleaños de su esposa, en donde también había otras personas. Él, al igual que su pareja y otros invitados, no lleva puesta la mascarilla.

Reunión familiar

Al respecto, Ruiz negó que haya existido aglomeración de personas y aseguró que ese día solo participaron de la reunión ocho personas , pese a que en las imágenes se ve que habría más invitados.

“El 24 ha sido el cumpleaños de mi esposa, tenemos una torta, no hay aglomeración de personas, es un restaurante conocido. (Soy) El único que estaba sin tapabocas, porque yo estaba conversando con mi esposa. No hay nada. Estar con la familia, pasar unos momentos con la persona que uno quiere, no hay nada de malo. Hay como 8 personas. Es una reunión en donde le han organizado. No ha habido nada de aglomeración de personas, es un restaurante, y actualmente hay un aforo para restaurante, puedes asistir con todos los protocolos”, indicó.

Además, agregó que las personas que participaron de la reunión era “un grupo muy cercano”.

Hay que indicar que esta no es la primera vez que Ruiz es sorprendido en celebraciones.

En octubre pasado, el burgomaestre fue captado en el cumpleaños de su sobrina. Ahí aparecía sin mascarilla, con una cerveza en la mano y saludando con beso en la mejilla. Además, en marzo del 2020, cuando aún era primer regidor, fue intervenido porque al interior de su vivienda de Huanchaco se habría realizado una reunión con bebidas alcohólicas.

VIDEO RECOMENDADO

La Libertad: se vuelve a reportar largas colas para recarga de oxígeno medicinal en Trujillo(CanalN)