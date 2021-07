En pie de lucha. Los alcaldes vecinales de Trujillo mostraron su rechazo a la posibilidad de que los transportistas que brindan el servicio hacia las provincias de Ascope y Virú retornen al terminal Santa Cruz. Ellos aseguraron que harán plantones para impedir la reapertura de este local y, además, criticaron al regidor Hernán Aquino, quien como presidente de la Comisión de Transportes de la comuna impulsa este proyecto.

Rechazo

Carlos Guevara Vélez, alcalde vecinal de la urbanización Chicago, recordó que existe una ordenanza municipal que establece la prohibición de que las empresas hagan labores de embarque y desembarque dentro del segundo anillo vial, es decir desde la avenida América hasta el centro de la ciudad.

“Un regidor o presidente de una comisión no va a venir a pisotear una ordenanza municipal, que recapacite el señor Aquino y piense que nosotros estamos pagando su sueldo, él es nuestro empleado, de cada uno de los moradores de la ciudad de Trujillo, y el sueldo que nosotros le pagamos es para que mejore nuestras condiciones de vida no para que las empeore”, aseveró.

Agregó que para el martes 13 de julio pactaron una reunión con el alcalde de Trujillo, José Ruiz, para mostrar su rechazo a esta iniciativa edil.

“Voy a ir con algunos dirigentes del territorio, con la Asociación de Alcaldes Vecinales -a quienes le he pedido el apoyo en mi condición de vicepresidente-. Vamos a luchar, yo le pido tranquilidad a los moradores del barrio Chicago porque no vamos a parar en esta lucha, logramos sacarlos (el 2019) y no vamos a permitir que vuelvan. Nos plantaremos en nuestro lugar para impedir este atropello”, indicó.

Guevara, asimismo, detalló que también solicitarán la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Iglesia y el Ministerio de Salud.

Por su parte, Gerardo Reyes Torres, alcalde vecinal de Mampuesto y presidente de la Asociación de Concejos Territoriales Municipales de Trujillo, advirtió que detrás de la propuesta para reabrir el terminal Santa Cruz podría haber intereses de algunos regidores. Por ello también rechazó la reapertura.