Indignación total causó a más de 500 atletas trujillanos cuando se enteraron del anuncio del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, José Ruíz, que el Complejo Chan Chan será utilizado para que los ambulantes puedan poner sus puestos y así vender sus productos por fin de año.





VOZ AUTORIZADA

“El estadio Chan Chan es la casa de los atletas trujillanos. Es el lugar donde entrenan y ellos traen los lauros para Trujillo y la región, algo que el alcalde no sabe. Los atletas no tenemos la culpa de su incapacidad para tratar el problema del comercio ambulatorio. El llevar a los informales al estadio no solucionará el problema. Sacará a unos de las calles, pero otros aparecerán allí y tendremos un doble problema. No sabe que dañarán la infraestructura del complejo”, manifiesta el abogado Alfredo Galindo.

La molestia también viene porque ellos desde que comenzó la pandemia no han podido entrenar y les parece una mala idea que los comerciantes informales vayan al lugar donde es su casa de entrenamiento y es por eso que el lunes llevarán un oficio y harán un plantón frente a la comuna trujillana.

“El lunes, desde las 10:30 de la mañana, iremos a la Municipalidad Provincial de Trujillo para hacer respetar nuestros derechos. No es posible que ellos puedan ir (comerciantes informales) y nosotros no podamos ir. Pedimos al alcalde que recapacite”, finalizó Galindo.