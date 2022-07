El comunicador social Genaro Cuyate Gamarra presentó a los integrantes de su plancha con la que postula a la alcaldía distrital de Pacasmayo, por el movimiento regional Súmate.

El candidato destacó que, en esta contienda electoral, lo acompaña un equipo que combina experiencia, juventud profesional, capacidad de gestión, indiscutible vocación de servicio y amor por la tierra que los vio nacer.

Forman parte de esta fórmula edil: Wilder Quiroz Romero, expresidente de la Federación de Mototaxistas de Pacasmayo; Angie Losno Capristán, ingeniera civil y vecina de la parte alta; Fabrizio Chávez Alvites, ingeniero industrial de profesión, Jenny Ramírez Paredes, docente; Carlos Ríos Malca, empresario transportista con más de 50 años al servicio del colegio de mujeres María Goretti; Cristell Rodríguez Flores, trabajadora social del hospital del Ministerio de Salud del distrito, y Juan Silva Tello, expresidente de la junta vecinal del sector Alto Nuevo Pacasmayo.

“Somos un equipo que tenemos nuestra hoja de vida totalmente limpia, sin ningún antecedente policial ni penal”, remarcó Genaro Cuyate. “Sabemos, y lo tenemos muy claro, que no podemos hablar del turismo como nuestro principal eje de desarrollo si es que antes no mejoramos el agua que llega a nuestras casas y no logramos ampliar las redes en zonas que aún carecen del líquido elemento.Primero el agua, sí o sí”, enfatizó al exponer sus principales propuestas.