Candidatos de Frente Amplio y Renovación Popular debaten en Diario Correo

La candidata al Congreso con el número 2 por el Frente Amplio, Rosa Benites Goicochea, y el postulante con el 1 en Renovación Popular, Diego Bazán Calderón, debatieron respecto a sus propuestas de campaña durante la secuencia “Diálogos con Correo”, que conduce Omar Aliaga, editor general de Correo en La Libertad.

Tanto Rosa Benites como Diego Bazán dieron a conocer sus estrategias a favor de La Libertad para la educación y la reactivación económica.

¿Cómo proponen desde el Congreso mejorar la situación del sector educación?

Rosa Benites: El partido político Frente Amplio busca trabajar por los objetivos del proyecto educativo nacional de nuestro país, para lograr una educación de calidad, que a la fecha no la tenemos y la brecha cada vez es más grande. Asimismo, que el aprendizaje sea pertinente para todos y todas, en donde un enfoque de igualdad sea lo que nos va a llevar a relacionarnos de buena forma entre estudiantes, en este caso desde niños y adolescentes. Asimismo, los maestros bien preparados y remunerados con gestión descentralizada efectiva de la educación y recursos financieros distribuidos con equidad. Para lograr esto, nosotros solicitamos invertir al 6% del PBI en educación, esto va a permitir que los maestros y que la infraestructura y la brecha que existe a la fecha de estas situaciones se acorten en nuestra región de manera especial y en todos el país. Asimismo, proponemos revisar la ley de reforma magisterial para garantizar un conjunto de derechos que a la fecha el magisterio no lo tiene. Lo que solicitamos es que esta Ley de Reforma Magisterial incremente de manera sustantiva el piso salarial, 80 mil nuevas plazas docentes y la reducción al 5% de los maestros contratados, para que tengan una vida acorde a la actualidad. Asimismo, nosotros también considerados muy importante el fortalecimiento del trabajo de la Sunedu, que ha desnudado las carencias de la calidad de la educación universitaria, pero además también en temas de investigación, la Sunedu hay que reforzarla.

Diego Bazán: Hace dos semanas, para ser exactos, 504 mil estudiantes en la región La Libertad iniciaron nuevamente sus clases. De estos 504 mil estudiantes solo 61 mi recibieron un tablet de parte del Gobierno. Qué es de estos estudiantes que no recibieron una tablet y que prácticamente van a tener un año perdido. Por eso la importancia que de llegar al Congreso voy a proponer el proyecto de ley que declare la universalización de la educación virtual en el país, lo que permitiría dar ese empuje y voluntad que le falta al Gobierno central para adquirir esos 3 millones 500 mil tablets que nos faltan. Se intentó comprar el año pasado, fue lamentable el proceso al cual se sometió, en donde se buscó a un proveedor local que ni siquiera podía sostener las cartas fianzas. Nosotros consideramos, como Renovación Popular, que esta debe ser una negociación con los proveedores de tablets más importantes del mundo y que además las tablets vengan con internet satelital, para garantizar que el niño en edad escolar que este en el lugar más alejado de La Libertad o el país tenga acceso a una tablet con internet satelital; pero no solo hablamos de alumnos, también de los 32 mil docentes en la región La Libertad, que muchos de ellos no tiene la posibilidad siquiera de tener una computadora estacionaria. No olvidar la importancia desde el Congreso de la República de aumentar el presupuesto en educación que en este momento es 4.8% y que planteamos que sea como mínimo 6%, que permita cubrir esas 368 plazas docentes que se carecen en la región La Libertad.

¿Qué proponen para ayudar a la reactivación económica, enfocada al país, pero también a la región?

Rosa Benites: Nosotros tenemos una economía peruana poco diversificada y con enormes sectores de baja productividad. En realidad con alta informalidad y bajos ingresos de la población, y en la pandemia esto se ha hecho más visible, no se generan los empleos requeridos. Nosotros necesitamos incrementar la productividad laboral, sobre todo en los sectores en donde no han llegado los créditos, en este caso Reactiva, en donde el Estado no ha puesto todavía el rol que viene cumpliendo, que no es un rol tampoco regulador. Sobre todo en el agro, por ejemplo, en el sector de comercio y servicios, en las microempresas y pymes, en lo que hace realmente la mano de obra en el país. En el valle Jequetepeque tenemos la pequeña y mediana agricultura, la agricultura familiar totalmente abandonada. Acá lo que estamos insistiendo para poder reactivar la economía es poder darle esa facilidad a las pequeñas y medianas empresas, emprendimientos o situaciones que realmente le están dando a nuestro país esa calidad y que ha sido olvidada. El turismo, el sector cultura, hay una serie de sectores que también son importantes para nuestro país. Consideramos que debe existir una justa distribución de la riqueza, sobre todo en pandemia. Aquí estamos hablando que el mercado no se regula solo, como plantean los neoliberales en este caso, sino que es necesario la intervención del Estado para la regularización del funcionamiento en las distintas empresas que en muchos de los casos están yendo en contra del medio ambiente.

Diego Bazán: Desde el Congreso planteo impulsar un banco mype de inversión privada que va alineado también a la creación del Instituto para el Desarrollo del Emprendimiento, que no es una iniciativa inventada son experiencias importantes en otros países. Hemos visto que a través de Reactiva Perú se les ha dado créditos al 1% a la gran empresa, pero se ha descuidado al pequeño emprendedor y empresario del país, que no tiene acceso a un crédito a través del sistema financiero de la banca comercial. Nosotros proponemos otorgar créditos de manera masiva a los jóvenes o pequeños empresarios del país, para que puedan generar bienestar en sus familias, comunidades y además crear de manera inmediata puestos de trabajo. Con este proyecto que vamos a impulsar se van a crear un millón y medio de puestos de trabajo. Teniendo en cuenta que se han perdido 5.5 millones de empleos el año pasado en el país mi meta es que cuando un joven con buenas ideas levante la mano, el capital fluya para que este pueda cumplir sus sueños. Otro tema importante para reactivar la económica del país y la región sobre todo es el tema del turismo. Planteo la ley de la zona franca del turismo, que exonere al pago de impuestos los 5 primeros años a todo aquel emprendedor y empresario que desea invertir en proyectos de desarrollo turístico. A través de un registro nacional y a través de puntualizar cuales son las zonas de desarrollo turístico que necesitan inversión, recursos turísticos que necesitan ser convertidos en productos turísticos, para tener no solo turismo nacional sino internacional.

Mensaje final de los candidatos al Parlamento

Rosa Benites: Nosotros consideramos que no debe haber discriminación de género, ni de credo, ni de nivel socioeconómico, ni de otra naturaleza, por lo tanto insistimos que nuestro partido apuesta por educación de calidad y de valores. Mi postulación responde también a poder insistir desde el Congreso que el tema educación y cultura sea un aspecto a tratar, porque de acuerdo a distintas experiencias de otros países a través de estos temas vamos a salir del atraso económico en el que nos encontramos. Insistimos en el cambio de constitución porque consideramos que la que tenemos no ha solucionado los temas bases, como son los derechos al acceso de educación de calidad, a los recursos de forma equitativa, entre otros.

Diego Bazán: Nosotros, desde Renovación Popular, consideramos que le hemos dado apertura a muchos jóvenes, vamos a ser la voz que represente a los jóvenes de manera digna al Congreso de la República; pero además de eso no podemos empeñar la patria los próximos 5 años a cualquier improvisado, debemos buscar personas con capacidad demostrada, tanto en el ámbito privado como en gestión pública. Acá tienen a un candidato joven, limpio y honesto al servicio de la patria.