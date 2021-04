El candidato al Congreso con el número 3 por el Victoria Nacional, Paúl Rodríguez Armas, y el postulante con el 1 en Somos Perú, Pedro Angulo de Pina, debatieron respecto a sus propuestas de campaña durante la secuencia “Diálogos con Correo”, que conduce Omar Aliaga, editor general de Correo en La Libertad.

Tanto Paúl Rodríguez como Pedro Angulo dieron a conocer las estrategias que usarán para implementar las reformas que necesita la región y el país, así como sus planes respecto a la lucha contra la corrupción.

¿Cuál es la reforma más urgente que se comprometen a impulsar de llegar al Congreso?

Pedro Angulo: “Los temas más urgentes en el país, en este momento, son controlar la pandemia y la reactivación económica, eso es vital para que podamos desarrollar todas las demás actividades en el país y reactivar la económica, debido a que esta pandemia nos ha dejado con una crisis económica severa. Entonces, en ese camino, en el Legislativo tenemos que, en principio, dejarnos de mezquindad política. Basta ya de un enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo que no permiten que exista la tranquilidad necesaria de los inversionistas, porque necesitamos un shock de inversiones públicas, pero también necesitamos traer inversión privada y esto no se va a dar si ambos poderes del estado piensan de manera mezquina y política antes de pensar en los intereses del país. La reactivación económica es vital y controlar la pandemia también lo es, por eso es que en ambos lados tenemos que trabajar de manera equilibrada. En el tema de salud no olvidándonos de la deuda social con nuestro personal, no olvidándonos de la universalidad de la salud, de la medicina, del equipamiento, pero también de la infraestructura fiscalizada. Acercar la salud al pueblo es vital, pero también la económica en el shock de inversiones públicas, propiciar la inversión privadas y las mypes, el tema turismo que tiene que ser reactivado, el tema cultura”.

Paúl Rodríguez: “La cuarentena ha fracaso en este país. Las medidas parciales, de parches, han sido las que se han llevado a cabo en los últimos 12 meses y esto ha sucumbido al país en una grave crisis económica, ha profundizado la crisis sanitaria porque no ha corregido el problema de fondo, el más importante, y también ha generado una crisis de desempleo en el Perú, que traerá consecuencias los próximos 5 años. Estamos seguros que lo más urgente es una profunda reforma del sistema de salud, tenemos que luchar juntos, todos los congresistas. Los ciudadanos tendrán que ser informados en ese sentido, para poder apoyar una reforma en el sector salud, para atacar la burocracia, una burocracia bastante atornillada que data no de los últimos 10 o 20 años, sino que es una burocracia que tiene 30, 35 años, incluso muchos años más ya establecida dentro de los diferentes ministerios. Hay que flexibilizar, implementar procedimientos más simplificados, implementar procedimientos de gestión de calidad en Digesa (Dirección General de Salud Ambiental), en Digemid (Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas), pero también en el INS (Instituto Nacional de Salud), queda mucho por hacer ahí, pero también tenemos que mejorar todo el proceso de la descentralización”.

Candidatos de Somos Perú y Victoria Nacional debaten en Diario Correo

De llegar al Congreso, ¿qué plantean para trabajar a favor de la lucha contra la corrupción?

Paul Rodríguez: “El Estado al ser burócrata existe mucho mayor probabilidad de que el poder que tiene cada uno de los funcionarios al culminar un procedimiento que es necesario pase 15, 20, 30 o 60 dais en su escritorio un expediente, esto le da poder al burócrata. Si simplificamos esto dejará de ser así y estaremos atacando directamente al cerebro de la corrupción, que es la burocracia enquistada en el Estado. Luego, tenemos que simplificar procedimientos, fortalecer la Contraloría, pero con personal capacitado, vemos muchos defectos, muchos errores. Necesitamos profesionales, por ejemplo, ahora en pandemia, que sean médicos de familia o médicos especializados en salud pública, esto para poder detectar cuales han sido los errores durante la pandemia que se han cometido y perseguir aquellas personas culpables de desfalcos y también aquellas personas responsables de las compras sobrevaloradas que han habido de mucha cosas, no solo de vacunas, sino también de compras sobrevaloradas de mascarillas, camas UCI y de muchos otros implementos necesarios en la pandemia. Una reforma del Poder Judicial para simplificar muchos procedimientos y fortalecer mucho más la labor que tiene el Ministerio Público, que junto con la Policía tendrá que trabajar en tres estamentos fundamentales: lucha anticorrupción, crimen organizado y lavado de activos, estos tres siempre van de la mano y sí, los tres van a tener que ser atacados con dureza y firmeza desde el más alto nivel y desde el Congreso podemos dar resultados a los ciudadanos en el más breve plazo”.

Pedro Angulo: “El ejemplo empieza por casa, empecemos por el Congreso. El parlamentario tiene que trabajar más, consecuentemente tiene que marcar su entrada y salida y si no asiste a trabajar tiene que ser descontado como cualquier persona. La legislatura tiene que ampliarse de 120 días a 150 días y tenemos que presentar nuestras declaraciones juradas de bienes y rentas y nuestras declaraciones de interés como cualquier otro. Fortalecer las secretarías de integridad pública, qué duda cabe, fortalecer las contralorías, claro que sí, pero fortalecerlas sin permitir que sean utilizadas políticamente para perseguir al adversario. También la reforma del Poder Judicial que la hemos propuesto y a todos estos funcionarios públicos que (incurren en corrupción) tenemos que meterles prisión efectiva y sin ningún beneficio, ni en la ejecución penal ni en la gracia presidencial. Gente que le roba al país necesita un escarmiento y muerte civil, qué duda cabe, y en la reforma del sistema de justicia necesitamos acercar la justicia al pueblo, empezando por el acceso de los jueces y fiscales y su control interno efectivo, para que la gente sienta que no solo hay que simplificar las normas procedimentales, sino también hay que vigilar esta corrupción que se mueve en todos los estamentos del estado. La lucha contrala corrupción es un emblema, la inmunidad cero nos debería unir y fortalecer par demostrar que no vamos por la inmunidad sino vamos por el servicio y se llámese quién se llame tiene que responder a la justicia porque esa es la obligación de todo ciudadano, darle cara al país y a la justicia sin ningún privilegio ni beneficio”.