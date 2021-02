Carlos Becerra Sánchez, candidato al Congreso por La Libertad que va con el número 1 por el partido Perú Patria Segura, participó hoy en el espacio de entrevistas “Diálogos con Correo”, y aseguró que de llegar al Parlamento priorizará la lucha contra la corrupción, ejecutando una “verdadera fiscalización”.

El abogado, consideró que hay que poner mano dura tanto a la lucha contra la corrupción, como al tema del narcotráfico.

“Me dejó totalmente espantado la información que salió de Contraloría General de la República en el sentido que el 2019, unos S/ 600 millones solo en La Libertad se habían ido a la corrupción. Tan malo es el narcotraficante como la autoridad corrupta, que te hace pistas, obras, te negocia por lo bajo y hace que el dinero que debía ir a los pobres llegue a su bolsillo”, indicó.

Lamentó que los representantes en el Parlamento por esta región hayan “dejado pasar desapercibido el tema de la corrupción”.

Sobre la Constitución

Respecto a un posible cambio de Constitución, tal como piden algunos sectores, el cabeza de lista por Perú Patria Segura indicó que desde “1993 han habido 22 reformas constitucionales” por lo que a quienes piden eso les pregunta ¿en qué aspecto?, ¿qué punto quieren mejorar?”.

Carlos Becerra candidato al Congreso por Perú Patria Segura | Correo

“En primer lugar, hay que partir del hecho que de cada 10 peruanos, 2 han leído la Constitución, los 8 restantes quieren reformar una Constitución que no han leído, y eso ocurre a nivel de los candidatos. Siempre me dice la gente hay que hacer una nueva Constitución, pero de qué manera, yo soy un hombre de leyes, a mí no me pueden hablar de intenciones (…) Probablemente en una nueva Constitución nos gastemos entre S/ 140 a S/ 180 millones, eso en cifras estimadas, podría ser más. Por lo menos tienen que decirme ¿qué cambios tiene que haber?, ¿cuál es el análisis costo beneficio? Si no logran contestar, déjenla ahí y vamos a ir reformándola”, aseguró.

También se pronunció por su pase por el partido Somos Perú. Aseguró que se desvinculó de esa agrupación porque “ha sido tomado” por dirigentes que no han priorizado los principios políticos en los que se debe regir un partido.

“No hubiese podido postula en un partido en donde postula un delincuente”, dijo, en relación a la candidatura congresal por esa agrupación del expresidente Martín Vizcarra.