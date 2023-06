Con el fin de impulsar la formalización predial urbana en la región La Libertad, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entidad adscrita del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, visitará un total de 344 lotes considerados en la campaña de empadronamiento gratuito “Lote empadronado, por el título anhelado”.

VER MÁS: Se inicia los trabajos de restauración del acta de instalación de la Corte de Justicia de La Libertad

Cofopri informó que, entre el 15 y 17 de junio, se visitarán en promedio 133 lotes nuevos de los centros poblados San Felipe I y Cochas ubicados en los distritos de Sartimbamba y Sarín, respectivamente, ambos dentro de la provincia de Sánchez Carrión. El objetivo es que los pobladores de estas zonas puedan iniciar el proceso de formalización individual y acceder a la inscripción del título de propiedad individual correspondiente.

Asimismo, detalló que, se volverá a visitar 211 lotes urbanos de diversos centros poblados y asentamientos humanos de los distritos de Laredo y Salaverry, los cuales aún no culminan el proceso de formalización, dado que en anteriores visitas no se encontró a los posesionarios o en su defecto estos no contaban con la documentación correspondiente que los acredite como dueños del lote.

Cabe mencionar que Cofopri acaba de iniciar la Gran Campaña Gratuita de Empadronamiento denominada “Lote Empadronado, por el título anhelado”, lo cual permitirá que la población de diversas posesiones informales se beneficie con la formalización individual de su lote.

“Las campañas de empadronamiento se actualizan cada mes y para junio se visitarán en promedio 9 500 lotes urbanos en todo el país, a fin de recabar la documentación que los acredite como dueños del lote y así, previa calificación de los documentos, puedan acceder al título de propiedad de su vivienda” dijo el director ejecutivo de Cofopri, Manuel Montes Boza.

Del mismo modo, el funcionario señaló que, en el marco de esta campaña, Cofopri desplegará a nivel nacional sus brigadas, las cuales visitan en promedio de 9 a 12 mil lotes por mes.

Es importante mencionar que entre enero y marzo del 2023, Cofopri ha logrado empadronar un total de 1009 lotes en la región La Libertad.

¿A quiénes se visitará?

Especialistas técnicos de la Dirección de Formalización Individual de Cofopri señalaron que la campaña de empadronamiento comprenderá a aquellas viviendas, donde Cofopri haya culminado las labores de saneamiento físico legal del Asentamiento humano, centro poblado, o caserío, entre otros; y que los predios a visitar serán previamente notificados con la fecha de la visita a la vivienda.

Remarcaron que esta campaña también comprende a aquellas familias cuyas viviendas han sido visitadas en más de una ocasión y a la fecha no se ha podido ubicar a los posesionarios de los lotes, así como, a aquellos posesionarios de los pueblos intervenidos que, durante la visita al lote, no han tenido la documentación necesaria para ser empadronados o presentando está, ha tenido alguna observación subsanable.

¿Qué documentación se necesita?

Es importante mencionar, que todo trámite o intervención de las brigadas es gratuito y únicamente el personal de COFOPRI está autorizado a efectuarlos, los pobladores solo deberán esperar en sus casas la visita del empadronador o empadronadora, según indica la fecha de aviso que se les dejó previamente.

A la hora del empadronamiento, el titular o los titulares deberán presentarse con su DNI y con algunos de los siguientes documentos: Partida de matrimonio, si fuera el caso (obligatorio para casados civilmente), contrato de compra-venta, escritura pública, constancia de posesión, cualquier otro documento que lo acredite como dueño del lote. Recibos por servicios de agua, luz, teléfono u otros que acrediten la propiedad o posesión del lote. Los técnicos de Cofopri, señalaron que sí el titular del predio no puede estar presente, puede dejar una carta poder simple a un representante de su confianza para que sea empadronado.