El electo congresista de la República de Renovación Popular por La Libertad, Diego Bazán Calderón, pidió la renuncia al cargo del gobernador regional, Manuel Llempén Coronel, por su “pésima” gestión frente a la pandemia de COVID-19.

En esta región, 6,892 personas han fallecido víctimas del coronavirus y 103,640 han contraído la enfermedad. De todos los departamentos del país, es uno de los más golpeados, con un promedio de más de 30 muertes por día en los últimos meses.

Pedido

“El gobernador [Manuel Llempén] no ha hecho nada para afrontar esta crisis. Pido que el señor Manuel Llempén dé un paso al costado, pues ha demostrado ineficiencia”, dijo Bazán a este Diario.

El electo parlamentario añadió que, lamentablemente, a Llempén Coronel su edad [70 años] y su estado de salud [fue operado del corazón años atrás] le están jugando en contra.

“Quien está trabajando es el vicegobernador regional, Ever Cadenillas Coronel. Ojo, no lo conozco, pero él es el que tiene que estar en los hospitales porque Llempén es una persona vulnerable. Por el bien de la región y para que más hermanos liberteños no se sigan muriendo, le pido que renuncie”, enfatizó Bazán, el candidato más votado en las elecciones congresales del 11 de abril en La Libertad, con 22,062 sufragios.

A poco más de dos meses para asumir funciones, Diego Bazán, de 30 años de edad, aseguró que ha tenido una breve comunicación con los también congresistas electos Carlos Alva Rojas (Acción Popular) y Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular) para “trabajar una agenda en conjunto por el bien de la región La Libertad”.