El último 20 de octubre, la presidenta de la olla común Fe y Esperanza, Enma Carrán Martínez, denunció que la Municipalidad Distrital de La Esperanza le entregó arroz con gorgojos, esto a pesar de que la gestión del alcalde Martín Namay había recibido una donación de la embajada de Taiwan para adquirir productos de primera necesidad.

Por esta demanda, el congresista de la República, Juan Burgos Oliveros, ha anunciado que el alcalde Martín Namay Valderrama tendría que responder ante la Comisión de Fiscalización del congreso de la República.





Advierte

“La Comisión de Fiscalización del congreso de la República tiene que investigar en el municipio de La Esperanza sobre el proceso que se ha llevado para proveer este tipo de alimentos a las ollas comunes como la de ‘Fe y Esperanza’ y a las que se encuentran en el sector. Por el temor a las represalias desde las ollas comunes no hacen la denuncia”, indicó.

La Comisión de Fiscalización del Congreso es presidida por el fujimorista Alejando Aguinaga Recuenco, y tiene como miembro titular, precisamente, al congresista liberteño Juan Burgos Oliveros de la agrupación política Avanza País. Según, el legislador, hay serias irregularidades que se constituyen en “un evidente atentado contra la salud pública”,

“(La Contraloría) Encuentra vicios en este proceso y la Comisión de Fiscalización del Congreso está tomando este tema tan importante para que la comunidad entienda que sus autoridades están para servir y no para servirse de ellos”, afirmó.





Responde

Sin embargo, el alcalde del distrito de La Esperanza, Martín Namay, calificó como exagerado lo anunciado por el congresista Burgos. Aseguró que él mismo verificó que los productos que no cumplían con los estándares de calidad sean reemplazados.

“Para mí es una exageración porque es una olla común que lamentablemente el saco de arroz o los tres sacos no le llagaron en buenas condiciones y se hizo el cambio respectivo. Nosotros solicitamos a la Contraloría para que pueda hacer una acción de control; de las 30 ollas comunes solamente una olla común tuvo problemas y hubo una garantía que permitió realizar este cambio”, afirmó.

Namay, agregó que la denuncia sería una represalia porque no aceptó una petición del congresista Burgos.

“Yo creo que debería cerciorarse mejor, venir a conversar conmigo. Creo que la única vez que ha venido es para pedirme trabajo para algunos señores, es la única vez que me ha visitado. Yo no lo conozco, primera vez que he escuchado de él, es un tema político”, afirmó.