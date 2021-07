El gasto en la mira. Como todos los gobiernos regionales, el de La Libertad, que tiene como máximo representante al gobernador Manuel Llempén Coronel, ha recibido recursos económicos para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19). Según, el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) ha gastado 108′294,431 soles de los más de 155 millones que tiene como Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

DEMANDA

Por la ejecución de este presupuesto, la Región se ubica en el puesto 10, de las 26 entidades que recibieron millones en esta emergencia. Sin embargo, hay quienes advierten falta de transparencia.

El presidente de la Comisión Investigadora por Covid-19 del Consejo Regional de La Libertad, Juan Díaz Sánchez, afirmó que la gestión de Manuel Llempén no apoyo las acciones de fiscalización.

“Utilizan la pandemia, primero para decir que los vehículos están ocupadas y que solo hay un chófer que sirve para trasladarlos y llevar las vacunas. Y, no hay presupuesto para contratar personal especializado que nos apoye en la profundización de la fiscalización. Esta semana, martes y jueves, vamos a salir a dos unidades ejecutoras”, indicó.

A pesar de ello, según declaró Juan Díaz, emitirán próximamente un informe sobre el rol de las unidades ejecutoras del gobierno regional.

“Todo es reservado, de que hay presuntas irregularidades, le podría decir que sí hay”, refirió.

CUESTIONA

El consejero regional por la provincia de Trujillo, Roberto Portilla Lescano, reveló que en junio del año pasado fue promotor de un acuerdo con el que buscaba que la ejecución del presupuesto sea publicado y actualizado diariamente por la gestión de Llempén; después de un año, este acuerdo aprobado por unanimidad en sesión de consejo no se cumplió.

“Presenté un acuerdo que fue aprobado por unanimidad para que el Gobierno Regional publique en su página web día a día, la ejecución presupuestal que se viene realizando en el marco de la emergencia sanitaria; lamentablemente ahí se ha dado un incumplimiento. Lo mencioné en diversas sesiones (de consejo), le dije el año pasado al presidente del consejo regional Greco Quiroz que haga cumplir ese acuerdo, pero lamentablemente no lo vemos. Y eso quiera o no, no da muestra de transparencia”, declaró.

El consejero Portilla refirió además que durante las últimas sesiones de consejo se han aprobado las “regularizaciones” de compras realizadas por el letal Covid-19. Refirió que sería necesario un control concurrente para evitar cualquier irregularidad durante el proceso de adquisición.

“Yo no puedo poner en duda las adquisiciones, pero tampoco yo no podría evaluar en un 100% que se hayan dado. Yo soy partícipe de que se tiene que dar no un control posterior, sino un control concurrente”, agregó.

Para el consejero Greco Quiroz Díaz, de la provincia de Ascope, no hay transparencia en las adquisiciones realizadas con el presupuesto contra el Covid-19.

“Personalmente yo no he votado a favor (de regularizar las compras) porque no se ha transparentado sobre el procedimiento de compra, se ha hecho a un solo postor, pero no se ha clarificado en cuanto al mercado, es decir otros postores que podrían haber dado el mismo bien y de repente a menor precio. Esa información no ha quedado claro para mí y no he aprobado ninguna compra, me parece que hay faltaba transparencia”, declaró.

LA OTRA PARTE

Por el Ejecutivo, el vicegobernador regional Ever Cadenillas Coronel, descartó cualquier irregularidad o falta de transparencia durante la ejecución del dinero destinado a la lucha contra la pandemia.

“Lo que pasa es que cuando normalmente hay una emergencia y lo dice los mismos decretos se compran por emergencia y luego estos terminan regularizándose en el sistema administrativo. Entonces los informes llegan al consejo porque en temas de emergencia lo tiene que validar y funciona de esa manera. Por lo general estas necesidades nacen de las áreas usuarias que son los hospitales”, precisó.

Además, según Cadenillas, “la información es de manejo público, a un solo requerimiento de una persona natural o jurídica, el gobierno regional como toda institución del Estado tiene la obligación del Estado; es más, hay instituciones como la Contraloría General de la República que siempre lo está solicitando”.