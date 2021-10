El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, mostró su preocupación por la ligereza para establecer hallazgos en el informe de la Contraloría respecto a equipos guardados en el hospital Regional, entre ellos dispositivos para camas UCI de pacientes Covid-19.

“Si tenemos los equipos en las carpas dicen ¿por qué los tenemos allí?. Los pasamos al almacén y dijeron que por que los teníamos guardados. Si tuviéramos equipos guardados, que se están necesitando en el servicio diario y no los estamos utilizando, eso sí sería una falta muy grave, pero tenemos equipos atendiendo normalmente a los pacientes, expresó.

Llempén, añadió que lo que se debería decir es que la región La Libertad se esté equipando ante cualquier emergencia con más camas UCI, más camas de hospitalización y otros equipos durante la pandemia.

Señaló que el Gobierno Regional de La Libertad adquirió 46 camas UCI y espera que una parte, que estuvo sin utilizar, no lo requiera la población ante la posibilidad de una tercera ola.

“¿Qué cosa quieren que tengamos instaladas las camas sin pacientes?, se preguntó.

El gobernador dijo que espera que los informes los haya hecho un ingeniero electrónico o un médico. “Pero, creo que no es así y que el personal que lo hizo no cumple con el perfil necesario para este tipo de intervenciones. Pareciera que están esperando en una esquina tratando de encontrar errores para intervenirnos. Ellos deberían acompañar nuestro trabajo con el control concurrente para seguir mejorando la administración pública y deben hacerlo con expertos. A todos los gobiernos regionales y locales nos exigen que el personal contratado cumpla con un perfil. ¿Ellos lo estarán cumpliendo?, agregó.

La autoridad regional indicó que este tipo de hallazgos solo están creando confusión. “Deberíamos trabajar de la mano. Dijeron que encontraron a una persona utilizando una cama UCI en el hospital Regional sin que lo requiera y una paciente que sale de intubación necesita permanecer en observación, eso es elemental en el tratamiento de la covid-19″, complementó.

Recordó que cuando llegaron las camas UCI, el paciente covid-19 en ningún momento careció de equipamiento para su atención. Se han tomado todas las medidas administrativas necesarias que aseguren la operatividad y cuidado de todos los equipos médicos.

Respecto al cuestionamiento que había camas UCI inoperativas, la empresa proveedora Advantage Medical S.A.C, informó que hizo el mantenimiento correctivo de 36 camas, en el Hospital Regional Docente de Trujillo y Hospital Belén de Trujillo, haciendo efectiva la garantía. 33 estaban operativas y solo requirieron que se resetee el sistema operativo; y tres camas fueron cambiadas gracias a la garantía vigente. Estos son equipos adquiridos por la pandemia y fueron utilizados durante la segunda ola, reemplazando a los utilizados en las camas UCI que por su uso fallaban debido a estar en funcionamiento las 24 horas del día, los siete días de la semana.