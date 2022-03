La artista plástica y gestora cultural, Rosa Benites Goicochea, calificó como “un acto impune e ilegal” el fallo del Tribunal Constitucional que declaró fundado un hábeas corpus a favor de la excarcelación del exdictador Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

“Fujimori se va a la calle con condenas de cárcel sin cumplir, por los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos, además por corrupción, violación de derechos humanos y otros delitos. Es dejado en libertad, lo cual constituye un acto impune e ilegal. La decisión de tres juristas Ferrero, Blume y Sardón, subordinados al poder nefasto y corrupto, no representan la voluntad popular”, expresó la también arquitecta.

Benites Jara lamentó que el Tribunal Constitucional no haya considerado el dolor y lucha de las víctimas que, a pesar de los años transcurridos, hasta ahora no encuentran justicia.