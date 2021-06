El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la región La Libertad le dio el último adiós al decano César Rubio Azabache, quien lamentablemente falleció por Covid-19.

“Tenías mucho por dar, muchos proyectos, algunos lo conocía, otros me los estabas contando. Si bien es cierto esos proyectos, algunos de ellos no los vas a materializar directamente, pero desde arriba los vas a ver volverse realidad, te vas a sentir muy orgulloso de ello.Vas a ver crecer a tu familia, a tus alumnos en los que descubriste mucho potencial. César de repente no tenemos todas las virtudes que tú tenías, pero fuiste un visionario y pudiste identificar nuestras virtudes y has sabido contagiarnos ese ideal, fortaleza y valor. Ten por seguro que vamos a honrar tu nombre, vamos a honrar tu palabra empeñada y vamos a estar siempre al lado de tu familia”, dijo el vicedecano electo Víctor Daniel Coronel Salaverry.