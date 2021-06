En la última campaña electoral, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, deslindó de Daniel Marcelo Jacinto; sin embargo, su agrupación política, de momento, no ha emitido algún comunicado oficial sobre la decisión que tomó Marcelo al no afrontar la sentencia que le impuso el Poder Judicial por el caso ‘Baños Químicos’ en octubre del 2020.

Con ocho meses prófugo, el electo alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y un militante representativo de APP dejó el cargo cuando apenas tenía un año y siete meses.

Quedó en el cargo

El actual alcalde de Trujillo, José Ruiz, públicamente, tampoco se ha referido a la decisión que tomó su correligionario Daniel Marcelo al no aceptar la pena de cárcel. Sin embargo, en diálogo con Correo y, al sentirse casi seguro de que será el encargado de cerrar la gestión de APP en la comuna provincial de Trujillo, dijo estar enfocado en atender la emergencia sanitaria.

“Nosotros continuamos con nuestro trabajo, hoy estamos haciendo frente a esta pandemia en salud”, refirió.

Ruiz Vega cumplirá recién un año en el máximo cargo en agosto; pero con 10 años de experiencia y tras las innumerables renuncias y cambios que tuvo que hacer con la suspensión de Marcelo, refirió que, tras la salida de Marcelo, lo que más le piden es la rehabilitación de las pistas.

“Asimismo, la población también nos reclama mejoramiento de las pistas, venimos trabajando, y este año ya tenemos la programación, vamos a intervenir en toda la urbanización El Bosque, La Rinconada, en la urbanización Los Cedros. El 70% de nuestro presupuesto lo vamos a invertir en la recuperación de pistas y mejoramiento de nuestras áreas verdes”, añadió.

Sin ubicación

“Esta sentencia no alegra a nadie, ni a mí ni al partido que me dio la oportunidad de ser alcalde. Pero como lo he manifestado, esta sentencia es arbitraria y abusiva. Yo estoy tranquilo y en el partido hay muchos intereses, respeto sus opiniones. Yo me considero inocente y no voy a fugar a ningún lado”, dijo Marcelo en entrevista con Correo tras su sentencia el pasado 15 de octubre.

Lo que también es cierto es que el exalcalde de Trujillo y del distrito de La Esperanza, Daniel Marcelo, apeló hasta en dos oportunidades a la sentencia de 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad; sin embargo, el último 11 de mayo, la Primera Sala Penal de Apelaciones ratificó la pena.

En APP, hay preocupación porque no es el único prófugo y las elecciones municipales y regionales se acercan; además, varios renunciaron a seguir al lado de Acuña.