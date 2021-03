Hoy las 19 agrupaciones que lograron su inscripción para participar de las elecciones generales del 11 de abril miden fuerzas a base de sus propuestas establecidas en el plan de gobierno de sus partidos y las que impulsan, según algunos, de manera individual. La cita es a las 7 de la noche.

El evento en el que participarán los postulantes al Legislativo es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y se denomina ‘Exposición de la Agenda Parlamentaria’.





El evento

La información fue confirmada por la licencia Nilda Gómez Cubas, coordinadora de Acción Educativas del JNE. Ella precisó que solo participarán dos postulantes en representación de su organización política.

“Todas las organizaciones políticas participan, cada organización presenta a dos candidatos, un hombre o una mujer, quiénes eligen, ellos (los partidos). Estos candidatos van a representar a las organizaciones y van a exponer cuál es el plan de gobierno que ellos piensan ejecutar siempre y cuando sean elegidos”, aseguró.

El Jurado Nacional de Elecciones ha dividido la participación de los candidatos en cuatro bloques. En el primero, abordarán los temas prioritarios de la agenda nacional de sus partidos; y después lanzarán sus propuestas referencias a la lucha contra la corrupción. Los segmentos restantes servirán para que los aspirantes al Legislativo planteen las propuestas de sus organizaciones para la región La Libertad y relacionadas con el cierre de brechas sociales en salud pública, educación, medioambiente, trabajo, violencia de género y otros temas.





Participantes.

Por el Partido Morado participarán los candidatos con el número 3 Juan Valverde Geldres y la candidata con el número 4 Sheila Peña Bocanegra.

“Nosotros como partido político se propondrá algunas propuestas, por la falta de tiempo, en salud como compatibilidad de la información digital de salud entre las diferentes redes prestacionales, fondo de salud para enfermedades de alto costo; en educación, fortalecimiento de la Sunedu”, dijo Valverde.

Asimismo, El candidato con el número 1, Héctor Acuña Peralta, y la candidata con el número 2, Magaly Ruiz Rodríguez, irán en representación de Alianza Para el Progreso.

“El JNE ha establecido las líneas temáticas a abordar el día de mañana (hoy), siendo así se abordará cierre de brechas sociales, para ello quiero ser enfática en mencionar que se logrará solo si logramos una real igualdad social para todas y todos los peruanos”, aseguró Ruiz.





Más detalles

En el partido Democracia Directa, el candidato con el número 1 Rudy Gonzalez Luján, señaló que apuestan por el cambio de la constitución, pero que a diferencia de otros partidos, su agrupación a cumplido con todos los requisitos para conseguir que el tema sea visto en un referéndum.

“Desde el 2010 compramos un kit para buscar firmas, a la fecha tenemos 2 millones 400 mil firmas”, indicó.

Sobre uno de los puntos de agenda, el candidato Jonathan Escalante, número 7 de la lista de Somos Perú dijo que “ningún peruano debe dejar de ser atendido, por eso, continuaremos con la política de universalización de la salud iniciada durante la gestión de Martín Vizcarra”.

El aspirante con Renovación Popular, Diego Bazán, aseguró que tienen claro los planteamientos que realizarán hoy.

“De manera inmediata el tema de salud es muy preocupante a nivel regional, no se está invirtiendo de la manera correcta el dinero que llega del Ejecutivo y nadie fiscaliza”, apuntó.

La candidata con el número 6, Nancy Lizárraga, afirmó que “la reactivación económica es uno de los temas que nosotros vamos a atender, tenemos a uno de los mejores economistas como candidato presidencial, yo creo que con Hernando de Soto vamos a poder atender este problema que los últimos presidentes no han podido hacerlo”.





Capacitación

En otro tema desde la Onpe, finiquitan todos los detalles para la realización del proceso. Es por eso que siguiendo los protocolos de seguridad y prevención contra el nuevo coronavirus, el último 19 de marzo se llevó a cabo la capacitación de 234 coordinadores de locales de votación, en la I.E. N.° 80380 “Víctor Raúl Haya de la Torre” en el centro poblado Chocofán, distrito de San Pedro de Lloc que está a cargo la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Pacasmayo.

El taller de capacitación es imprescindible teniendo en cuenta la importancia de la función de los coordinadores de locales de votación para el adecuado desarrollo de las próximas Elecciones Generales 2021, precisó el Jefe de la ODPE Pacasmayo, Danilo Gallo Ruiz.

“El coordinador de local de votación es el responsable de verificar que se distribuya el material electoral a los miembros de mesa como las ánforas, entre otros, (la capacitación) se ha desarrollado con distanciamiento social, ambientes ventilados y (previa) desinfección de manos”, detalló.

Mientras tanto desde la Defensoría del Pueblo, exhortaron una vez más a las agrupaciones políticas a cumplir con la normativa electoral. Hay que tener en cuesta que en La Libertad se detectó propaganda electoral es espacios no permitidos, asimismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que los gobiernos locales no estaban cumpliendo con su labor fiscalizadora.

De momento, el panorama no ha cambiado en la región.

Magaly Ruiz Rodríguez (Candidata APP)

El JNE ha establecido las líneas temáticas a abordar el día de mañana (hoy), siendo así se abordará cierre de brechas sociales, para ello quiero ser enfática en mencionar que se logrará solo si logramos una real igualdad social para todas y todos los peruanos. Esta pandemia no solo ha revelado problemas estructurales en el sector salud, educación sino también en la identificación social que se le otorga a las personas en condición de vulnerabilidad de nuestro país. Y quiero alzar la voz, porque mi paso en la política no es por este proceso electoral.

Diego Bazán Calderón (Renovación Popular)

Lo que estamos proponiendo desde Renovación Popular es de manera inmediata ver el tema de salud, porque es muy preocupante a nivel regional, no se está invirtiendo de la manera correcta el dinero que llega del Ejecutivo y nadie fiscaliza, ningún congresista de la región lo está haciendo. En el tema educativo, preocupa mucho que el Estado hastael momento no cumpla con repartir las tablets a nivel regional, solo se han repartido 60 mil, hay una deficiencia clara, y no podemos perder un año más de clases.

Nancy Lizárraga Aguirre (Avanza País)

Nosotros estamos representando a un partido que se fundó en el interior de la región La Libertad. Desde Avanza País sabemos que la reactivación económica es uno de los temas que nosotros vamos a atender, tenemos a uno de los mejores economistas como candidato presidencial, yo creo que con Hernando de Soto vamos a poder atender este problema que los últimos presidentes no han podido hacerlo. Tenemos propuestas claras en salud, educación y agricultura. Nuestro plan de Gobierno en ese sentido es muy preciso.

Juan Valverde Geldres (Partido Morado)

En salud como compatibilidad de la información digital de salud entre las diferentes redes prestacionales, fondo de salud para enfermedades de alto costo; en educación, fortalecimiento de la Sunedu, la ley de pagos sociales a los profesores que se le adeuden, también en empleo de legislación participativa de las condiciones laborales como en seguridad la conformación de la comisión de seguridad ciudadana, eliminación de la custodia policial a congresistas, también lucha contra la corrupción de jueces y congresistas.

Rudy Gonzales Luján (Democracia Directa)

Desde el 2010 compramos un kit para buscar firmas, a la fecha tenemos 2 millones 400 mil firmas. En los demás partidos dicen el cambio constitucional, pero cómo lo van a hacer. Una forma lo hace el Congreso en dos legislaturas, la otra forma es bajo un referéndum más una legislatura en el Congreso y la tercera es solo por referéndum, como lo estamos haciendo nosotros (…) Hay contratos ley que no se pueden modificar así sean corruptos, y eso se va a modificar, por ejemplo, en la constitución.

Jhonatan Escalante (Somos Perú)

Ningún peruano debe dejar de ser atendido, por eso, continuaremos con la política de universalización de la salud iniciada durante la gestión presidencial de Martín Vizcarra. Plantearemos el aseguramiento universal de la salud como derecho fundamental en la Constitución, consideramos que todos deben tener derecho a un SIS y a un EsSalud e integrar la atención médica, para que todos los peruanos puedan ser atendidos en cualquier hospital sin distinción. En Somos Perú tenemos claras nuestras prioridades y la primera es la salud de todos los peruanos.