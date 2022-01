Los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobaron el año pasado la conformación de una comisión especial de investigación de compras y obras ejecutadas en el 2021 por la gestión del alcalde José Ruiz Vega. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún alcance; la referida comisión es presidida por el regidor Wilson Toribio Vereau.





Resultados

Para el regidor provincial de Trujillo, Robert de La Cruz, es urgente que la comisión investigadora, integrada por cinco de sus colegas, acelere los procesos y emita un pronunciamiento.

“No sabemos cuáles son los avances, sí exijo que la comisión de los cinco regidores se pronuncien por la salud de la gestión, por la transparencia de las obras, porque para eso le dimos esa facultad. Aquí hay una comisión que tengo que respetarla y vamos a esperar que este fin de mes se pronuncie respecto de las compras y obras”, indicó.

Uno de los cuestionamientos realizados en el 2021 estuvo relacionado con el millonario gasto de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el parchado de pistas; esta situación, incluso hizo que se aprobara la intervención de un perito, dado las denuncias ciudadanas sobre el mal trabajo en algunos territorios.

“La investigación definitivamente va a continuar, esperemos que la comisión especial emita su dictamen”, indicó el también concejal Sergio Vilches Neira, quien había solicitado el perito.





Transparencia

Mientras tanto, es difícil para el regidor de La Cruz afirmar que la gestión de José Ruiz Vega es transparente en el uso de los recursos públicos.

“Desde el año pasado he manifestado que no se ha querido transparentar y no se quiere transparentar todas las obras y parchado de pistas que se realizan en el distrito de Trujillo. Hay un acuerdo de concejo para que se contrate a un perito, pero la ley actual en el país es alcaldista”, indicó.

Durante las diligencias, también otros regidores de Trujillo pidieron la intervención de la Contraloría General de la República.