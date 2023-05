El jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de El Porvenir (MDEP), Diego Díaz Cueva, y la gerenta de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad, Vanesa Blas Villar, fueron denunciados ante el Ministerio Público por el presunto delito de peculado en agravio del Estado.

De acuerdo con la denuncia, interpuesta de manera “anónima” ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ambos trabajadores habrían desviado víveres destinados a damnificados de las lluvias de marzo para ser entregados en una actividad con “trasfondo político”.

La denuncia también alcanza a la gerenta de Desarrollo Social del municipio porvenireño, Kelly Chávez Coronel, y a “los que resulten responsables”.





Hechos

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía el 19 de mayo, Diego Díaz “recibió un lote de alimentos para ser entregados a los damnificados” de los huaicos ocurridos recientemente en el distrito zapatero.

Sin embargo, “en complicidad con Kelly Chávez y Vanesa Blas, no cumplió con su obligación y desvió los víveres para otro propósito”.

De esa manera, el 17 de mayo, Blas, en coordinación con la funcionaria de El Porvenir, “convocó a diferentes organización de base” a un encuentro de lideresas sociales en el polideportivo Inca Roca, para la entrega de “canastas de víveres” a más de 2 mil mujeres.

“Estos alimentos para ayuda humanitaria fueron tomados del almacén de Defensa Civil de El Porvenir” y en el lugar se levantó un toldo “con los colores de Alianza para el Progreso (APP)”, se añade.





Defensa

En diálogo con este Diario, Vanesa Blas negó los hechos denunciados y aseguró se tenía previsto desarrollar un taller que finalmente no se ejecutó porque el lugar “parecía una fiesta popular”. “Vimos unas 30 canastas, pero no son las que se dan en el Coer y nuestro propósito era dar un taller. Como no se pudo, nos retiramos y nadie de mi gerencia tocó una canasta”, aseveró.