Alianza para el Progreso (APP) designó a Óscar Acuña Peralta como su coordinador regional en La Libertad. El ingeniero es hermano del fundador y líder de dicha agrupación política, César Acuña.





Resolución

La información fue confirmada por el mismo Óscar Acuña en su cuenta de Facebook, el último martes. “Darle[s] gracias a Dios por la oportunidad que me da, a César Acuña Peralta y al partido por reiterar su confianza en mí. Daré todo de mí como lo he venido haciendo para fortalecer no solo al partido, sino también por nuestra región La Libertad”, publicó.

La publicación está acompañada de la Resolución N° 023-2021-APP/, que “designa a Óscar Acuña Peralta como coordinador regional de La Libertad del partido Alianza para el Progreso, debiendo ejercer las funciones prescritas en el estatuto del partido”.

En el documento se indica también que Óscar Acuña, “en sus acciones partidarias y su participación en la vida política del país, se ha desenvuelto con altos valores democráticos y en pro del fortalecimiento del sistema democrático y la gobernabilidad del país”.

El documento tiene la rúbrica del presidente de APP, César Acuña Peralta, y fue emitido el 16 de abril de 2021, luego de las elecciones presidenciales, en las que Alianza para el Progreso se ubicó en el séptimo lugar, con un 6.020%, muy por detrás de Perú Libre (18.927%) y Fuerza Popular (13.406%), que se ubicaron en el primer y segun