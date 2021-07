Discrepancias en La Municipalidad Provincial de Trujillo por el posible regreso de los transportistas al terminal Santa Cruz. El alcalde José Ruiz aseguró que el municipio aún no ha aprobado que los transportistas que cubren la ruta que va a las provincias de Ascope y Virú retornen a ese espacio edil, tal como lo anunció el presidente de la Comisión de Trasportes de la comuna, el regidor Hernán Aquino.

El burgomaestre aseveró que su despacho todavía está evaluando esta iniciativa, pese a que Aquino dijo que ese tema ya cuenta con el visto bueno del pleno del concejo.

“Lo que pasa es que ahorita no se ha tomado una decisión, pero el concejo está evaluando, se tiene que tomar una decisión y sobre todo se tiene que evaluar bien. Se tiene que evaluar, estamos todavía en un estado de emergencia, hay pedido de los transportistas, hay pedido de los usuarios que desean tener este lugar en donde puedan embarcarse y estacionar estos vehículos; pero está en evaluación, por parte mía no he tomado ninguna decisión”, indicó Ruiz.

Con estas declaraciones, el burgomaestre rechazó lo dicho por Aquino, que aseguró que en 30 días los transportistas regresarían a ese espacio. Incluso, dijo que el terminal está siendo saneado por el Servicio de Administración de Inmuebles de Trujillo (Saimt) para su ocupación.

Ordenanza

Como se recuerda, el municipio, en octubre del 2019, dispuso el retiro de ese lugar de los vehículos que brindaban servicio hacia las provincias de Ascope y Virú. Ello porque la ordenanza municipal 036-2013 establece que, dentro del segundo anillo vial, es decir de la avenida América hacia el Centro Histórico, no pueden existir terminales terrestres.

Por este tema, incluso, la Gerencia Regional de Transportes le quitó la licencia de funcionamiento al terminal.

Además, en ese espacio se proyecta construir el Parque Bicentenario, en honor a los 200 años de independencia del país.