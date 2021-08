Dos muertos y tres menores de edad heridos dejó el choque entre un auto y un ómnibus de la empresa Señor de la Caña, en la carretera Panamericana Norte, en la provincia liberteña de Ascope. La tragedia ocurrió al mediodía de este domingo, en el distrito de Chicama (Ascope), cerca del peaje.

Testigos indicaron que el accidente se habría dado por el exceso de velocidad del vehículo particular, que chocó contra el bus, de placa T5D-957, e hizo que se vuelque. Producto del impacto, un hombre y una mujer salieron disparados de la unidad.

Paúl Sánchez, chofer del bus, indicó que el conductor del auto, que tras el choque habría fugado, intentó adelantarlo y por ello se dio la tragedia.

MIRA AQUÍ: Conoce a qué países puedes viajar solo con tu DNI

Dos muertos y tres niños heridos deja choque ocurrido en La Libertad.

“El auto me ha topado el lado izquierdo a velocidad, porque venía a 90 o 100 kilómetros por hora. El auto apurado por querer pasar me ha topado el lado izquierdo y al toparme he perdido el equilibrio y he querido manipular el carro para no irme al abismo, y ha ocasionado que me eche y la tragedia que ha pasado”, señaló el conductor.

La Policía informó que los niños heridos -de 11 meses, 6 años y 10 años- fueron llevados al centro de salud de Chocope.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Variante Lambda del coronavirus predomina en el país