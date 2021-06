Eduardo Azabache Alvarado renunció a Alianza para el Progreso (APP) luego de 11 años. En entrevista con Correo, el excandidato al Congreso dijo que su alejamiento tuvo que ver con discrepancias internas con la dirigencia y con el apoyo que dio APP a Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral. El también integrante del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir, además, habló sobre su futuro político.

¿Fue fácil renunciar a APP?

Ha sido una decisión personal muy difícil, pero analizada. Por encima de todo yo expreso mi gratitud al partido y al ingeniero César Acuña por darme la oportunidad de militar en APP, de compartir algunas funciones en el servicio público durante sus gestiones y también por haber crecido políticamente.

¿Por qué dejó AP?

La razón principal de mi renuncia son discrepancias internas. Una con la organización de la dirigencia regional. Yo considero que hay etapas que el partido ya ha quemado. Es necesario renovar figuras, cuados políticos, generar liderazgos, promover democracia interna. En ese sentido, ha habido un retroceso en este momento en la dirigencia regional.

¿Qué otros motivos hubo para tu renuncia?

El otro motivo de peso es que no comparto las decisiones de la bancada, ni tampoco de la dirigencia nacional sobre temas de interés. Yo no he compartido en ningún momento los intentos de desestabilizar a los gobiernos de PPK (Pedro Pablo Kuczynski) y (Martín) Vizcarra. Tampoco comparto con el partido hacer una alianza electoral con el fujimorismo de cara a la segunda vuelta.

¿Considera un retroceso para APP la designación de Óscar Acuña como coordinador regional?

Ya conocemos a Óscar hace tiempo en el partido porque él estuvo a cargo de la coordinación política en la provincia de Ascope. Cuando esto ocurrió el resultado más inmediato fue la renuncia de nuestros principales dirigentes en la provincia y la razón por la cual renunciaron era porque Óscar promovió la elección de nuestros dirigentes a dedo. Seguir con prácticas dedocráticas creo que no va a conducir a nada bueno, más bien genera una desazón en esos sectores del partido que esperan algo distinto.

¿APP corre el riesgo de que sus próximos candidatos sean designados a dedo?

En base a lo que he podido apreciar en el pasado, creo que se corre el riesgo de que se dé esa posibilidad a personas que no están en absoluto involucrados con el pensamiento del partido.

Durante la campaña congresal, ¿tuvo el apoyo de la dirigencia?

Desde un comienzo las reglas de juego para todos los candidatos al Congreso fue de que cada uno corriera a cuenta propia con su financiamiento de campaña; pero yo creo que en la práctica no se ha cumplido esa imparcialidad; por el contrario, desde el mismo partido, y con el respaldo de Óscar Acuña, creo que se ha inclinado la balanza en apoyo a determinados candidatos. Yo pediría que por transparencia la ONPE haga una revisión exhaustiva de los informes de rendición que cada uno de los candidatos ha presentado, no solo de APP sino también de otros partidos, porque sería lamentable que exista dinero no declarado cuya procedencia desconocemos y que haya tenido un impacto en el resultado electoral.

El próximo año hay elecciones. ¿Ha pensado postular?

Creo que esa decisión tiene que ser bien estudiada y por el momento me gustaría concentrarme en lo personal, en mi familia que he descuidado a lo largo de estos años estando en política. Luego, más adelante, evaluaré cualquier participación; pero te adelanto que me gustaría bastante, a mediano plazo, proponer una nueva alternativa política en la región.

Como funcionario de Servir ¿se le podría ver trabajando en un gobierno apepista?

Tengo pensando poner a disposición mis servicios, mi experiencia en alguna institución del Estado. Sin embargo, por coherencia, he decidido abstenerme de poder participar en alguna gestión de APP dentro de la región o en cualquier parte del país, para que esto no genere suspicacias.