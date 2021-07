En La Libertad, el último fin de semana esperaban que el Gobierno Central les enviara 131 mil vacunas. Había una confirmación, sin embargo, ayer el gobernador regional Manuel Llempén informó que el compromiso no fue cumplido y, de momento, no hay una fecha exacta para la llegada de las dosis, a fin de acelerar el plan de vacunación contra el letal nuevo coronavirus.

En el lote ofrecido se debían incluir 75 mil dosis de Pfizer y 56 mil de Sinopharm, aunque en adelante esta cifra podría varias por las disposiciones en Lima. Pero, según el gobernador, hoy confirmará este tema en reunión con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia.

Declara

“Efectivamente, no se ha concretado (la llegada de más vacunas), inclusive nos habían ofrecido para el día de mañana (hoy). Muy temprano estuve coordinando y no hay fecha cierta, entonces he tomado la decisión y he pedido una reunión con la premier (Violeta Bermúdez) y el día de mañana (hoy) me estoy reuniendo con ella”, aseguró.

Sin embargo, se sabe que el envío del Ejecutivo a La Libertad podría variar, luego de que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, recibiera el último domingo 385,600 vacunas de Sinopharm, cifra con la que se completó un lote de 3 millones de dosis del referido laboratorio chino.

“En La Libertad, somos más de 2 millones de liberteños, tenemos que vacunar a 1′400,000 personas, entonces es necesario que me definan un programa de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que vayan llegando (...) Nosotros estamos prácticamente un mes sin vacunar, ya hubiéramos terminado si tuviéramos la disponibilidad de las vacunas”, agregó.

En cifras

Hasta el último 4 de julio, el Gobierno Regional de La Libertad recibió 559,032 vacunas (460,980 de Pfizer y 98,052 de Sinopharm). De estas dosis, al 11 de julio, en total se aplicaron 532,129.

“Para nosotros poder organizar un tema de ‘vacunatón’, primero tenemos que tener la cantidad de dosis, entonces lamentablemente el Ministerio de Salud no nos da una programación mensual y simplemente nos comunica con muy poco tiempo de anticipación y eso nos perjudica en el proceso de vacunación”, refirió el gerente general del gobierno regional Rogger Ruiz.

En Lima y Callao se programó la jornada de vacunación de 36 horas ininterrumpidas, bautizada como ‘Vacunatón’, y que logró inmunizar a más de 110 mil personas. Estas campañas podrían influir el despliegue de dosis al interior del país.

Presentación

De otro lado, en la sede del Colegio Médico de La Libertad, ayer los directivos de este gremio profesional, en coordinación con la Región, presentaron el primer documento técnico sobre las recomendaciones para el manejo racional ambulatorio y hospitalario de adultos con Covid-19.

“Definitivamente, este documento nos va a tener mejor preparados para una tercera ola. Yo lo he consultado con las universidades de Miami, Alabama y Yale, y ellos han reconocido su calidad y el corto tiempo que nos tomó gestarlo. Nuestro segundo reto es elevarlo a nivel internacional”, declaró el doctor Alex Castañeda.