Por más de ocho meses el sector calzado y cuero en La Libertad paralizó su producción por la pandemia del coronavirus, y cuando los empresarios estaban reactivando sus negocios se ven, una vez más, amenazados con cerrar por una nueva cuarentena sanitaria que está dando el Gobierno.

EN PELIGRO

“La primera ola del coronavirus se dio en el mes de marzo y desde ese mes todo fue cerrado por la cuarentena y absolutamente no se pudo hacer nada. Muchos (por no decir su mayoría) cerramos nuestros negocios y fábricas porque teníamos que acatar lo que estableció el Gobierno. Durante ocho meses no se trabajó y a raíz de las fiestas de fin de año y la reactivación económica recién empezamos a producir calzados, pero en realidad era mínimo lo que podíamos vender. Muchas de nuestras ventas también las hacíamos por la internet”, cuenta Felipe Alipio Ponce, gerente general de Modatec.

En el distrito zapatero de El Porvenir hay cerca de 8,000 emprendedores de microempresas que no solo se dedican al calzado, sino en otros rubros similares al antes mencionado. Lo que preocupa a estos empresarios es que están por quebrar sus negocios y esto dejaría a muchas personas sin un empleo y un sustento para llevar a sus hogares.

“Si es que nos vuelven a mandar a una segunda cuarentena ya sería la estocada final que nos darían, porque en este rubro hay varios tipos de empresas desde unipersonales, familiares, microempresas y grandes empresas (Son muy pocas). Sabemos que el poblador de El Porvenir en un 70 % vive del calzado y la idea es que todos trabajen, pero una nueva medida como la primera va a afectar y muchas empresas van a desaparecer. Ya hay muchos microempresarios que han cerrado sus negocios y se han vuelto ‘peones’”, siguió Alipio Ponce.

Lima es una de las regiones que ya está en cuarentena y esto ha golpeado muy fuerte a los que viven del negocio del calzado porque la mayor producción es llevada para allá. Ahora 2,000 empresarios que llevaban calzado a Paruro perderán de 10 a 12 millones de soles al no poder ingresar a la mencionada ciudad.

“El principal mercado que tenemos es Lima, y es que el 70 % de la producción está dirigida para allá, pero lastimosamente el aislamiento ya no nos permite llevar nuestros productos y estamos estancados. Ahora muchos de nosotros (productores) solo estamos complementando algunos pedidos y luego de nuevo volveremos a cruzarnos los brazos”, sostuvo.

Para finalizar, le pidió al Gobierno la manera de reactivar las Pymes y las empresas, claro está bajo todos los protocolos de bioseguridad.