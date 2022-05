En la I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional, en Chepén, el gobernador Manuel Llempén Coronel dio a conocer que había sido llamado a Lima, porque el lunes último se iba a aprobar la adenda para destrabar la continuidad de la III etapa del Proyecto Especial Chavimochic.mira

“Nos íbamos a reunir con el ministro de Agricultura, Oscar Zea, el lunes pasado. Me había llamado, fui a Lima con la mayor alegría porque me dijo vamos a aprobar la adenda definitiva para el destrabe del proyecto. Llegué el domingo y por la noche, viendo los noticieros de televisión, me enteré que lo estaban cambiando, dijo.

La aprobación de la adenda, en la que se estaba trabajando desde hace un mes entre las partes interesadas, iba a permitir el reinicio de los trabajos de la III tapa del proyecto y concluir la parte que falta de la construcción de la presa Palo Redondo, que es de aproximadamente un 30%.

“Estos cambios continuos generan contratiempos, incertidumbre e informalidad, están deteniendo las inversiones y le hacen mucho daño al país” puntualizó el gobernador regional, mostrando su desazón por estos contratiempos que traen abajo todo lo avanzado. Durante esta actividad, la alcaldesa de la provincia de Chepén, María del Carmen Cubas Cáceres, entregó a Llempén un reconocimiento y felicitación a Manuel Llempén, por su gran contribución a la provincia con proyectos y obras que benefician a los más necesitados.

CUMPLO LA MISIÓN

“Agradezco a Dios y hoy también a usted por ese trabajo coordinado que hemos tenido para sacar adelante a mi provincia. Se que estoy cumpliendo esta misión que me encargó el pueblo, con alma corazón y vida, pese a problemas de salud”, expresó.

La autoridad edil provincial también le entregó una placa recordatoria, para que tenga siempre en su memoria a Chepén, Durante su intervención para dar inicio a la audiencia, Llempén agradeció a la alcaldesa y al consejero por la provincia de Chepén, Juan Díaz Sánchez, por el trabajo conjunto realizado, lo que los llevó a Lima en diversas oportunidades para realizar juntos diversas gestiones.

“Debemos estar siempre unidos y pensando en un solo ideal; el bienestar de la región y sus pobladores”, manifestó. En un recuento de lo que viene este año para la provincia, adelantó que están aprobados 12.5 millones de soles para irrigar 1,500 hectáreas en todo el canal Lurifíco, desde Chepén Alto hasta Lurifíco; 4.5 millones de soles para el cetro poblado Puente Mayta, para darle alcantarillado y agua potable; y 6.5 millones de soles para el saneamiento básico en una serie de cetros poblados alrededor del distrito de Pueblo Nuevo.

Según indicó, pronto se hará la transferencia de los recursos para la ejecución de esto proyectos. La semana pasada estuve con el gerente general del gobierno Regional, Rogger Ruiz. Díaz, y con las nuevas autoridades de la seguridad social del Perú y hemos convenido que el jueves de la próxima semana ingresaremos la solicitud, debidamente consensuada con la máxima autoridad, pidiendo la afectación indefinida del terreno del hospital de Chepén, para hacer realidad su ampliación.

Esto ha sido una gran preocupación compartida con la alcaldesa provincial y el consejero regional, añadió. “Cuántas veces nos henos encontrado en Lima con ellos haciendo gestiones para conseguir este terreno”, expresó, agregando a que a Chepén el gobierno regional también le envió una ambulancia SAMU y una camioneta doble cabina para labores de seguridad ciudadana.