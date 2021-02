Elyn Rodríguez Vargas, candidata al Congreso en La Libertad que va con número 8 por el partido Victoria Nacional, participó hoy en el programa de entrevistas “Diálogos con Correo”. La magíster en derecho indicó que la “garantía” de que está preparada para llegar al Parlamento para luchar por los intereses de los liberteños son los “23 años trabajando en diferentes instituciones y lugares”.

La postulante, que se ha desempeñado como funcionaria en diversas municipalidades de la región, dijo que entre los temas que priorizará están la defensa de los derechos de las madres y menores de edad, el impulso al agro y el trabajo a favor de la formalización de los microempresarios.

“En los diferentes ámbitos en donde me he desarrollado profesionalmente he tenido mucha cercanía y contacto con las personas. Cuando trabajé en la municipalidad de El Porvenir, en la jefatura de Demuna, tenía el contacto con madres, menores, veíamos derechos violentados, acciones de menores infractores, mujeres víctimas de maltrato familiar. Ese contacto te va llenando también de la necesidad de dar posibles soluciones, que muchas veces el gobierno central, regional o local no lo hacen. El hecho de trabajar junto a agricultores, tanto en el valle Chicama o en la zona andina con ronderos, te lleva a tener esa sensibilidad de la necesidad del agro en esos sectores. También el trabajar de cerca con los conductores de centros de mercados, con la juventud, comienza a llenarte de aquellas necesidades y posibles soluciones que puedas dar”, indicó.

Respecto a los motivos que la llevaron a presentarse en estas elecciones, dijo que lo hace por “la experiencia que le dio la función pública”.

“Lo que me motivó para poder postular es la necesidad de la población, de los sectores con los que he trabajado y he caminado en diferentes lugares. Esa voluntad política, ese amor de servicio, son los motores que complementan a la experiencia laboral, al conocimiento para que uno pueda representar en el Congreso”, indicó.

Elyn Rodríguez candidata al Congreso por Victoria Nacional

La candidata de Victoria Nacional, asimismo, lamentó el trabajo que realizaron los actuales parlamentarios liberteños, de quienes asegura “les ha faltado cumplir con sus funciones en las diferentes áreas”.

“Es el sentir de muchas personas de La Libertad, que no nos hemos sentido respaldados ni representados por los congresistas. Es lamentable que en una crisis sanitara, en donde ellos deberían haber estado en primera línea, no lo han hecho. Muchos de ellos no han estado a la altura de la situación, aún más, habiendo entre los 7 congresistas un médico. Parece que les quedó muy grande el cargo al que fueron a representar, más aún que se han dedicado a intereses personales y de poder”, agregó.