El viernes se cumple un año del paro agrario que acataron trabajadores y pobladores en la provincia de Virú y, a decir de sus representantes, el Ejecutivo no ha atendido ninguno de los nueve puntos que comprende su pliego de reclamos.

Esto mantiene exacerbados los ánimos de los demandantes, ya que ese día también se conmemora la muerte del joven Jorge Muñoz Jiménez, quien perdió la vida en medio de las protestas.





PEDIDO

Ante esta situación, la consejera regional por la provincia de Virú, Mirtha Higa, elevó el oficio N°000255-2021 a la Secretería de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediante el cual pide instalar una mesa de diálogo para hoy, a fin de que se pueda tratar los puntos de la agenda social incumplida.

El oficio lleva anexado las firmas de dirigentes sociales y autoridades de la provincia de Virú, quienes exigen que en dicha mesa de diálogo esté presente el presidente de la República, Pedro Castillo, ministros y demás funcionarios que tengan injerencia para resolver los problemas planteados en su pliego de reclamo.





“AGOTEN EL DIÁLOGO”

Higa agregó que ya han matenido reuniones con los representantes del pueblo de Virú, y aunque hay propuestas de acatar un paro, ella ha exhortado a la comunidad a agotar toda posibilidad de entablar el diálogo.

“Al no haber cumplido el Gobierno con la agenda social, el domingo se reunieron y quieren hacer un paro los días 2 y 3 , que es el GORE, pero les he pedido que primero agoten el dialogo y que se pida una reunión para mañana (hoy), y ya si no se da, ellos tomen sus decisiones, pero primero agoten el diálogo, por lo que ya envié el pedido a la PCM y al propio presidente. Espero que mis hermanos de Virú sean escuchados para evitar otras consecuencias”, alertó la consejera Higa.

Las demandas del pueblo de Virú son las siguientes: Liberar el terreno asignado a Proinversión para ejecutar el proyecto “Ciudada Satélite de Coscomba”; también piden apoye técnico, legal y presupuesto para construir el Hospital Estratégico de Virú.

Como tercer punto está: Solucionar la problemática de la doble vía de evitamiento en la provincia de Virú. Además, exigen titulación de los pequeños agricultores de la provincia y dar alternativas de solución a la problemática de los miles de trabajadores agroindustriales en Virú.