En una serie de operativos, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y agentes de tránsito de la Policía están sancionando a los conductores que infraccionan las normas e internan a los vehículos en el depósito municipal cuando la falta es grave.

Estos operativos inopinados se realizan en puntos estratégicos de avenidas y calles donde hay regular e intenso tránsito y están a cargo de personal de la Subgerencia de Fiscalización de Transportes y Tránsito de la MPT.

EWl último miércoles fueron llevados al depósito siete vehículos en los que se realizaban labores de colectivo y taxi. Los choferes no tenían licencia de conducir, infringiendo la norma T-7, que implica el pago del 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), a lo que se debe sumar el pago por derecho de cochera y trámite.

Esta vez las intervenciones de control de los inspectores de transporte y tránsito de la MPT se realizaron en las avenidas España, Indoamérica y Villarreal, con apoyo de seguridad ciudadana, iniciando pasadas las 9 de la mañana y concluyendo al mediodía, detectándose que aún hay mucha informalidad en el servicio público.

Las infracciones que más se aplican son: por conducir el vehículo sin contar con licencia, no tener el seguro Afocat o estar vencido, conducir sin Tarjeta Única de Circulación (TUC) o estar vencida, conducir el vehículo con lunas polarizadas sin tener la autorización del caso, conducir la unidad con equipo de sonido con alto volumen, utilizar paraderos no autorizados o no contar con permiso de operaciones.

Los operativos son rutinarios y tienen como objetivo verificar que el servicio de transporte público de pasajeros se realice en buenas condiciones con la finalidad de reducir los accidentes de tránsito y combatir la informalidad, lo que genera muchas veces actos delictivos.

Las intervenciones de control, supervisión y fiscalización del transporte público especial de pasajeros se realizan en estricto cumplimiento de las ordenanzas municipales vigentes y los conductores pueden grabarlas con su celular, garantizando así la transparencia en cada uno de estos actos.