Con la finalidad de amedrentar a un comerciante para que acceda a pagar una fuerte cantidad de dinero, un grupo de hampones dejaron un arreglo floral fúnebre y una carta extorsiva en la puerta de la vivienda de su víctima en la ciudad de Guadalupe, ubicado en la provincia de Pacasmayo.

Don “Cheche” narró que sus vecinos le avisaron que unos desconocidos llegaron hasta su vivienda en la Calle Guillermo Leyva , cerca al Coliseo de Guadalupe, dejándole una bolsa de color negro con un ramo de flores.

“Una vecina me llama y me dice con cuidado al abrir la puerta, porque me habían dejado un ramo de flores. A mi hijo lo están llamando (para extorsionarlo) y me encuentro con esta sorpresa (carta extorsiva)”, indicó el agraviado.

Agentes de la Comisaría de Guadalupe llegaron hasta la vivienda del agraviado y recogieron el arreglo floral. Mientras que el agraviado acudió a la dependencia policial para poner la denuncia y así dar con los facinerosos.

VIDEO RECOMENDADO

Trujillo: Intervienen a mujeres con droga camuflada en choclos y plátanos (Video Sandro Chambergo)

Trujillo: Intervienen a mujeres con droga camuflada en choclos y plátanos (Video Sandro Chambergo)