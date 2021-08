El último domingo, el Perú recibió un millón de vacunas más del laboratorio Sinopharm y desde la región La Libertad, confirmaron que hoy, el gobierno de Pedro Castillo enviará más de 70 mil dosis para continuar con el proceso de vacunación en el grupo etario de 40 a 49 años, en primera y segunda dosis.

Según la gerente regional de Salud de La Libertad, Kerstyn Morote García, se vacunó a 120 mil pobladores de estas edades y reveló que hay otras 130 mil esperando por la inmunización contra el letal nuevo coronavirus.

EN ALERTA

“En el grupo de 40 a 49 años son 256 mil personas por vacunar y con lo que se ha vacunado hasta el día de ayer (domingo) hemos llegado aproximadamente a 120 mil personas. Eso quiere decir que todavía nos faltan 130 mil personas por vacunar; se está haciendo el filtro de este grupo etario para ver si personas de estas edades ya se han vacunado en otras regiones o en Lima, eso puede disminuir la brecha”, indicó.

Efectivamente, el común denominador durante este proceso fue el viaje realizado por liberteños a otras regiones para acceder a las dosis ante el anuncio de la inminente tercera ola del Covid-19, que, según especialistas, sería más fatal por la presencia de la variante Delta, que ya está en regiones vecinas como Lambayeque y Cajamarca.

Al respecto, Kerstyn Morote, indicó que desde el Instituto Nacional de Salud del Perú, organismo público ejecutor del Ministerio de Salud (Minsa), todavía no le han confirmado un solo caso Delta en La Libertad; sin embargo, confirmó que hay pacientes que están aislados y en constante monitoreo, debido a que varios estuvieron en regiones que se encuentran en alerta extrema por esta temible variante.

“Seguimos en un descenso de casos y fallecidos; en los últimos tres días, en uno no se reportó fallecidos, pero seguimos alertas y vigilantes ante una tercera ola que podría iniciar en cualquier momento (…). Nosotros estamos con el plan de alerta, ahora todos los casos confirmados son sospechosos (de variante Delta) porque muchos tienen el criterio epidemiológico de haber estado en Arequipa o en regiones donde hay variante Delta, así que se les está haciendo el monitoreo y aislamiento respectivo hasta que nos confirmen si es por variante Delta o no, pero hasta el día 30 de agosto no tenemos ningún caso confirmado”, afirmó.

LA META

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, le confirmó a Correo que la próxima semana estarían ampliando la vacunación para personas mayores de 38 años, aunque resaltó que todo dependerá de la distribución que haga el Ministerio de Salud.

“Nosotros hemos quedado en la reunión que tuve la semana pasada con el ministro de Salud (Hernando Cevallos) que no podían darme las 300 mil vacunas que nosotros necesitábamos en un solo lote, entonces como los lotes están llegando cada semana, ahí nos van a estar distribuyendo. Por ejemplo, mañana (hoy) nos están llegando 70 mil y con unas 90 mil más que nos llegue la siguiente semana estamos bajando también de grupo etario”, indicó.

Asimismo, la autoridad regional mencionó que evalúan la posibilidad de establecer horarios de atención para las personas que les toque su vacuna. Esto se hará de acuerdo al último dígito de su Documento Nacional de Identidad. Con ello, agregó, se acabaría el negocio de inescrupulosos que colocan sillas o bancas en las afueras de los puntos de inoculación con la finalidad de vender los espacios.

“No vamos a permitir que las colas se hagan desde la noche anterior. Vamos a ser inflexibles para evitar que se siga vendiendo colas”, puntualizó.

MÁS OXÍGENO

De otro lado, La Libertad sumó una planta de producción de oxígeno medicinal más. Se trata de un equipo europeo que permitirá recargar más de 100 balones por día y que fue instalado en la sede de la Universidad César Vallejo (UCV), en el distrito de Víctor Larco Herrera.

“Solo del gobierno regional son 17 plantas de oxígeno, adicionalmente, hay siete de EsSalud y más la parte privada podemos sumar unas 27 plantas, pero ya estamos en proceso de adquirir 17 plantas más”, agregó Kerstyn Morote.

La última planta de oxígeno fue entregada por el fundador de la UCV y excandidato presidencial, César Acuña Peralta. Él resaltó que por ser una planta portátil, recorrerá toda la región.