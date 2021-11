La jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) en La Libertad, Jessica Peralta Poveda, está en la mira de la Fiscalía. La funcionaria fue denunciada por presuntamente utilizar los vehículos de la institución para su uso personal.





El caso

Según la acusación planteada por la ciudadana Melva Fernández Araujo, “la jefa de la Unidad Zonal La Libertad, Jessica Peralta Poveda, utiliza los vehículos como movilidad privada para que la lleven de compras, a su casa y a su oficina, en horarios diurnos”.

“Interpongo denuncia penal por el delito contra la administración pública, peculado y otros, en agravio del Estado y de la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (Sutran)”, indica la querellante en el documento ingresado al Ministerio Público el pasado 19 de octubre.

Para sustentar su denuncia, Fernández adjunta videos en donde se ve que las unidades de placa de rodaje EAE-629, EGO-452 y EAE-425 -que según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) está a nombre de la Sutran- estarían dejando y recogiendo a la funcionaria en lo que sería su domicilio, situado en la urbanización Primavera.

Las grabaciones se habrían realizado entre el 4 y el 9 de agosto último.

En el documento, además, se indica que en esta dependencia “de manera continua y sistemática ha venido utilizando los bienes públicos (vehículos) para fines distintos a sus objetivos públicos”, pues “tres conductores han destinado el uso de estos para movilizar personas ajenas a la Sutran”.

Hay que indicar que esta no sería la única acusación que pesa sobre la funcionaria. También se solicitó a la Contraloría que revise la entrega de 130,250 protectores faciales que se hizo, el 9 de noviembre de 2020, a la empresa de transporte de mercancías Señor de Los Milagros. Según la denuncia, se habría beneficiado a esa compañía, pues solo tendría seis vehículos.





Respuesta

La jefa de la Sutran en La Libertad, Jessica Peralta, aseguró que no tiene conocimiento de las acusaciones que se le hacen, por lo que evitó pronunciarse sobre el tema.

“Tendría que coordinar con mi gerencia para ver si puedo dar alguna versión, porque no tengo conocimiento de lo que me está indicando, no he sido notificada ni tengo conocimiento alguno. Me sorprende mucho lo que me está diciendo (que usaría vehículos para fines particulares), pero como le digo tendría que yo verificar en mérito a qué está indicando esas situaciones, esas circunstancias”, indicó.