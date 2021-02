Pese a que hace unos días el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, manifestaba que la llegada de las 7,367 vacunas contra el nuevo coronavirus llegarían este sábado, este dio un giro inesperado y se anunció que ese lote saldrá de Lima hoy a las 9:00 de la mañana y arribará al Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos.





ARRIBAN

Las vacunas anticovid del laboratorio Sinopharm son una luz de esperanza para toda la población y el encargado de recibirlas será la autoridad regional. “Teníamos como fecha de llegada el 13 de febrero, pero por las gestiones que venimos impulsando hemos logrado que el arribo de las vacunas sea mañana (hoy). Son exactamente 7,367 las dosis que llegarán al aeropuerto FAP Capitán Carlos Martínez de Pinillos y serán llevadas de inmediato al almacén regional de vacunación, donde se cuenta con la cadena de frío para mantenerlas en buen estado hasta que inicie el proceso de vacunación”, dijo Llempén.





PROCESO DE VACUNACIÓN

Desde mañana comenzará el proceso de vacunación y el personal de salud será el primero en recibirlo. “Ya todo está programado y los que trabajan en las áreas críticas de los hospitales, llámese cuidados intensivos, emergencia, centros temporales, áreas de hospitalización covid-19, laboratorios, banco de sangre y vacunadores serán vacunados”, siguió.

El equipo de inmunizaciones está conformado por 92 brigadas, con 184 profesionales, lo que incluye enfermeros y técnicos. Las inmunizaciones se harán en 42 puntos establecidos.

Hay que resaltar que la transparencia de la actividad de vacunación estará garantizado por la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y Susalud.





OXÍGENO

En las últimas semanas se ha visto a familias de personas que hacen largas colas para poder recargar sus balones de oxígenos y así poder salvar las vidas de sus pacientes. En La Libertad, según la Defensoría del Pueblo, ya hay un desabastecimiento en cuatro hospitales y también se puede observar el malestar y el drama que viven las personas para poder adquirirlos, y es que la demanda cada vez es más.

Ayer, el gobernador de La Libertad tuvo una reunión vía la plataforma Zoom con el Consejo Regional, donde manifestó que en las provincias se tiene la capacidad para producir oxígeno y que el proveedor le ha comunicado que tienen para una producción por 15 días.

“Todos los consejeros saben que en la mayoría de las provincias tenemos capacidad para producir oxígeno. En este momento no está habiendo escasez de oxígeno. Los hospitales totalmente asegurados con los isotanques y que tenemos oxígeno líquido para una producción continua de 15 días. Me he comunicado con el proveedor y me dice que no tiene ningún inconveniente porque le están dando prioridad a los hospitales”, informó.

Lo que preocupa en las autoridades regionales y locales de La Libertad es que en general hay un déficit de 70 toneladas diarias, por lo que le sugiere al presidente de la República, Francisco Sagasti, gestionar con las grandes mineras para que provean de oxígeno a las plantas con las que se cuenta.

“Hay una gran minera en el sur que produce más de 1,000 toneladas de oxigeno industrial diario y solo se tendría que poner un sistema de filtros y fácilmente se puede usar como oxígeno medicinal”, sostuvo.

Además, hizo un pedido a Sagasti para que converse con su homólogo de Ecuador, porque en este momento tienen un exceso de producción de oxígeno que fácilmente puede abastecer a la zona norte del país y que se puede trasladar en barcos e inmediatamente puede ser desembarcado en el puerto de Salaverry.





CUESTIONAMIENTO

Un hecho que en las últimas horas trajo en debate fue la decisión del juez Manuel Eliseo Vargas Guerra, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quien mediante una medida cautelar ordenó un paciente de COVID-19 sea ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de EsSalud Alta Complejidad Virgen de la Puerta, y es que está catalogado como prioridad III.

La denuncia fue ingresada por un familiar del paciente que indica que el pasado 28 de enero ingresó a dicho nosocomio con neumonía por el coronavirus y que su estado de salud se agravó, por lo que necesitaba una cama UCI, pero que fue rechazada porque antes que él hay personas que están en lista de espera.

Ante esto el magistrado consideró que su derecho había sido vulnerado, por lo que dispuso que sea ingresado inmediatamente.

Esta medida cautelar fue cuestionada por el decano del Colegio Médico de La Libertad, Wilmar Gutiérrez. “Nos parece un muy mal precedente esta decisión porque interfiere con el acto médico de un personal no médico. Ya nosotros hemos mandado un documento a la Geresa, que es el ente rector y pueda asumir la defensa de los médicos y del acto médico. Este hecho también tiene conocimiento el consejo médico nacional del Colegio Médico del Perú y se ha manifestado en rechazo a esta medida de intromisión del Poder Judicial y en todo caso el juez debió haber consultado y llamar a un experto médico que pueda dar una opinión, pero no dar medidas médicas sin ser médico”, acotó.

Para finalizar, indicó que el Colegio Médico Nacional y Regional está asesorando a los médicos.