No solo el empresario trujillano Gerson Rivelino Gonzáles Porras está en el ojo de la tormenta y es investigado por la Policía especializada en lavado de activos y la Fiscalía de Extinción de Dominio, sino también otras nueve personas que están en su entorno social, dos de ellas las autoridades en su momento las investigaron por narcotráfico.





INVESTIGACIÓN

En el expediente 03704-2020-31-1601-JR-PE-03 del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, la investigación “consiste en el inusual incremento patrimonial atribuido a la persona del investigado Gerson Rivelino Gonzáles Porras, y su entorno familiar y amical más cercano, con quienes, mediante la constitución de diversas personas jurídicas, sin haber contado con un respaldo financiero lícito conocido, estarían lavando activos de origen ilícito”.

Estos habrían sido obtenidos presuntamente como producto de la realización de actividades criminales vinculadas al delito de Tráfico Ilícito de Drogas, advirtiéndose que incluso algunos de sus socios y colaboradores más cercanos, vienen enfrentando procesos por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos procedente del narcotráfico.

En esta lista están Mónica Cecilia Araujo Novoa, Jessica Paola Sánchez Pérez, Magda Soledad Nureña Solsol, Bruno Bracamonte Moreno, Yuri Luis Franco Rivera, Carlos Guillermo Núñez Ávila, Luis Fernando Plasencia Zapata, Víctor Joaquín Cubas Rosell y Arturo Enrique Porturas Domínguez.





SOCIOS

Mónica Araujo fue su exconviviente con la que el 3 de noviembre del 2004 conforman la empresa Tank’s Security SRL que tenía un capital social de 49,000 soles, donde Gonzáles Porras aportó 24,990 soles y Araujo 24,010 soles. Lo que cuestionan las autoridades es que no se conoce un respaldo financiero para que la mujer haya podido realizar el mencionado importe.

Otro de los investigados es Bruno Bracamonte Moreno, con quien el 24 de agosto del 2011 crearon Corporación Bussiness Guadalupe SAC, que tenía como domicilio social de la empresa en la avenida Federico Villarreal 480, en Trujillo. Este es un predio de Bracamonte, quien junto con su empresa Alfa Constructores SAC. han sido investigados por el delito de lavado de activos.





SE DEFIENDE

Ayer, Gerson Rivelino Gonzáles Porras brindó una conferencia de prensa para decir su verdad y dijo que injustamente lo están investigando. “Soy un empresario que está sufriendo un golpe duro de parte del Poder Judicial y de la Policía de Inteligencia, como ayer se expresaron aduciendo que la incautación de bienes es por un tema de lavados de activo proveniente del narcotráfico. Es cierto que ayer me incautaron cuatro propiedades injustamente”, sostuvo.