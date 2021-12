La sentencia ratificada por el delito de negociación incompatible contra el electo alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, terminará con el inicio de un proceso de vacancia. En la Municipalidad Provincial de Trujillo los integrantes del concejo municipal esperan la notificación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La autoridad fue condenada a 4 años y 8 meses de cárcel por el caso conocido como “Baños Químicos”.

A la Espera

Con la suspensión de Daniel Marcelo, tras la sentencia condenatoria en primera y segunda instancia, José Ruiz Vega asumió de manera provisional el cargo de alcalde por ser el primer regidor de la comuna trujillana. Ayer, la autoridad reveló que todavía no ha recibido ninguna notificación del ente electoral, asimismo, agregó que no le desespera la idea de continuar con la denominación de “alcalde provisional”.

“Todavía no tenemos nada oficial, no ha llegado ningún documento a la Municipalidad Provincial de Trujillo para que el concejo pueda tomar alguna medida. No nos afecta en nada, nosotros seguimos trabajando”, mencionó.

Ruiz Vega cerrará el año cumpliendo un año y cinco meses en el máximo cargo que consiguió Daniel Marcelo representando a Alianza Para el Progreso (APP) en las Elecciones Municipales y Regionales de 2018.

Acciones

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de casación presentado por la defensa del exburgomaestre el último 17 de diciembre. Este fallo también tendría que ser notificado para que el Concejo de Trujillo inicie las acciones contra el exalcalde Marcelo.

“El Jurado Nacional de Elecciones no ha remitido la notificación oficial a la municipalidad provincial, luego de ello tendríamos que tomar las acciones de acuerdo a ley por este caso. Aquí, como es una sentencia confirmada, también se requiere la notificación de la Corte Suprema para que el concejo de manera oficial pueda iniciar ese procedimiento”, añadió.