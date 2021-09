Una banda de delincuentes asaltó y ató de pies y mano al alcalde de la Municipal Distrital de Condormarca (Bolívar), Ronald Elber Vergaray Cerna.

A la autoridad edil le robaron S/ 45,000 que iba a ser destinado para pagos en la carretera que se ejecuta entre Condormarca y la localidad de Capellana. Además, le quitaron S/ 1,900 de su dinero, así como sus dos celulares.

El atraco ocurrió a las 11:30 de la noche del viernes, según denunció el agraviado en el Departamento de Investigación Criminal de Huamachuco.

Ronald Vergaray, que partió con el dinero desde Trujillo, contó que cuando pasaba por el caserío Puerto Rico, en el distrito de Chugay, en la provincia de Sánchez Carrión, una camioneta blanca le cerró el pase al vehículo edil en donde se movilizaba.

Luego, seis delincuentes armados lo encañonaron y lo obligaron a él y a su chofer, identificado como Róger Peche, a bajar de la unidad y tirarse al piso. Ahí, los ataron de pies y manos y les quitaron el dinero.

El burgomaestre contó que los hampones, además, asaltaron a los ocupantes de otra camioneta que pasaba por el lugar. Luego de ello, huyeron haciendo disparos.

“Me han estado esperando, no sé si ha sido para mí o ha sido casualidad. Primero me asaltan a mí, cuando ya me tenían en el piso a punto de irse llega otra camioneta con comerciantes, entonces los delincuentes han disparado al aire y (los comerciantes) se han detenido”, señaló el alcalde.

La autoridad edil también cuestionó que pese a que el atraco ocurrió a las 11:30 de la noche del viernes, la policía recién llegó al lugar de lo hechos a las 8 de la mañana de hoy sábado. Aseguró que fueron integrantes de las rondas de la comunidad de La Ramada quienes lo auxiliaron.