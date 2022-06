Una pesadilla vivió un comerciante de ropa en la provincia de Sánchez Carrión, en la sierra de La Libertad. El agraviado, identificado como Pedro Baca Ríos, contó que dos delincuentes armados le arrebataron los S/ 15 mil que llevaba en una mochila cuando se encontraba caminando por la vía que une a las localidades de Arcopampa y Huaguil, en el distrito de Chugay.

El atraco, según contó la víctima ante agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huamachuco, se produjo a las 4 a.m. de ayer. “Siempre voy caminando y nunca me había pasado nada. Cuando se acercaron a mí, me dijeron manos arriba, este es un atraco, no grites”, recordó entre lágrimas.

Luego, los facinerosos hicieron un disparo al aire y también se llevaron el celular del comerciante, que no descarta que alguien de su entorno esté detrás del atraco.

“Estoy fuerte y voy a salir adelante. Es la primera vez que pasa y qué casualidad que sucede cuando iba a depositar [al banco] este dinero”, refirió.