El congresista liberteño elegido por el partido Renovación Popular, Diego Bazán, recibió durante su campaña para llegar al Parlamento S/20 mil de manos del líder de esa agrupación política y excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

Según una investigación del programa ‘La Encerrona’, dirigido por Marco Sifuentes, el ahora integrante de la bancada de Avanza País consignó dentro de sus aportes de campaña el dinero entregado por Aliaga.

Como se recuerda, el líder de Renovación Popular es cuestionado por aportar cifras superiores a las permitidas por ley y, además, donar dinero a sus postulantes al Congreso para que ellos lo reinviertan en la campaña.

El programa también reveló que en el primer reporte de gastos ingresado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), el excandidato presidencial indicó que aportó al partido S/ 557 millones 258 mil. Esta cifra es superior a lo permitido por ley, que sería 528 mil.

Diego Bazán, en respuesta, reconoció que declaró el aporte en su rendición de gastos presentados a la Onpe.

“Lo que el señor López Aliaga aportó a mi campaña fue un tema voluntario de parte de él. Cuando él se movilizaba a Trujillo, cuando él visitaba la ciudad, había algunos gastos que obviamente ejecutaban su presencia acá y en ese sentido fueron los aportes que pudo hacer a mi campaña”, indicó.

El parlamentario, que renunció a Renovación Popular en agosto, también dijo confiar en que no existió ninguna irregularidad en los aportes que hizo el excandidato presidencial.

“Yo considero que el señor Rafal López Aliaga es una persona transparente y en ese sentido va a poder transparentar esos gastos. No tendría ningún problema, por mi lado, poner de mi parte para transparentar todo y me allano a lo que la ley me indique”, manifestó.