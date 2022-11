Los transportistas de carga pesada de La Libertad no bloquearán vías durante el paro que se acata a nivel nacional, pero tampoco brindarán ningún servicio hasta que el Gobierno Central le dé una salida a su pliego de reclamos: rehabilitación de óvalos, la modificación del programa de amnistía de infractores, alza del precio de combustibles y peajes.

Solo en la región, hay 40 mil camioneros, pero la medida de lucha que se da de manera indefinida, es acatada hasta el momento por el 80% de transportistas.

La protesta

La base re de la Unión Regional de Transportistas, en ese sentido, no replicará los bloqueos que se ejecutaron en otras regiones del sur del país. Su representante, Jorge Paredes Castro, señaló ya no creen en “mesas de trabajo con el Gobierno Central”. Por eso es que no pararán hasta que se impulse un decreto que frene lo que consideran un impacto negativo en sus ingresos económicos.

“Las mesas de trabajo están instaladas hace rato. Ayer (lunes) hubo una reunión con la Comisión de Transportes en el Congreso, también ha estado el ministro de Transportes y sus asesores, pero solo son paseos y paseos. Los asesores dicen que se tienen que estudiar los problemas y nosotros ya estamos cansados de mesas de trabajo. Ahora, simplemente, se necesita un decreto Ley y Congreso”, aseguró.

El dirigente aseguró que esperan a que en Lima resuelvan esta crisis que viven diariamente los transportistas de carga pesada en las carreteras del país. En tanto, rechazó cualquier medida violenta en La Libertad.

“Aquí en La Libertad es totalmente pacífico, y por eso le llamamos apagado de motores. Haremos una marcha con alguna de nuestras movilidades y esa es toda nuestra movilización. Nuestra problemática es a nivel nacional, el problema no es con el Gobierno Regional de La Libertad, pero aclaramos que nuestro acuerdo regional es no tomar otro tipo de medidas”, indicó.

Sin solución

Hasta ahora se ha descartado que la medida de fuerza genere un desabastecimiento en los mercados de la región. Lo concreto es que los trasportistas rechazan los contratos suscritos entre el Estado y las empresas a cargo de ver por las vías nacionales y el cobro de peajes. Walter Carrillo, también integrante de la Unión Regional de Transportistas, cuestionó que tengan que gastar más de 785 soles en peajes desde Lima hasta Tumbes.

“En los peajes de Lima a Tumbes, es 1,382 kilómetros, hay 13 estaciones de cobranza. Pagamos 785.40 soles solamente en peajes de ida de Lima a Tumbes, y para el sur en el mismo kilometraje hay 11 casetas y solo pagan 647. Acá en Trujillo se respeta el tráfico porque sabemos que hay gente mayor, personas que afrontan una emergencia y no podemos detenerlos”, agregó.

No es la primera vez que este gremio acata un paro en el país. Anteriormente, la medida era levantada tras acuerdos con el Gobierno de turno.