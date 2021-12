Cerca de mil familias del asentamiento humano 17 de Marzo del distrito de Casa Grande, en la provincia de Ascope, seguirán viendo truncada sus aspiraciones de contar con agua potable, luego de que la sesión de concejo extraordinaria en donde se iba a tratar este tema hoy se frustrara.

La convocatoria tenía como único punto de agenda la aprobación del convenio con el Gobierno Regional de La Libertad, para que esta entidad transfiera 2 millones 800 mil soles, los cual permitirán ejecutar el reservorio e instalaciones de agua potable en el citado sector.

Sin embargo, este convenio tendrá que seguir esperando pues cuatro de los siete regidores del pleno casagrandino no asistieron a la sesión. Se trata de Greissy Ocas Anticona, Tatiana Diaz Cedrón, Ana Cruzado Quiroz y Margiori Narro Castillo, quienes fueron duramente criticados por los dirigentes y pobladores al frutar la sesión con su inasistencia.

“Es decepcionante tener este tipo de regidores. Desde cuando venimos esperando este proyecto y esperábamos que hoy por lo menos se vea cristalizado la transferencia del presupuesto y simplemente no asisten. La verdad es que estos regidores gobiernan de espaldas al pueblo. Que entiendan que no les estamos pidiendo un favor, es su obligación venir a ver los derechos que nos asisten”, señalaron los dirigentes del sector 17 de marzo.

A la comuna casagrandina también asistió el consejero Greco Quiroz Díaz, quien lamentó el desinterés de los concejales para hacer realidad el proyecto de agua potable. “Lastimosamente solo han ocurrido 3 de los 7 y con tres no se puede aprobar el convenio, y la sesión de ha frustrado. Lamento mucho esta situación. Como es extraordinaria y no se les paga dieta, muchos dicen que por eso no han asistido. No se viene por un dinero sino a trabajar y espero que esto se pueda aprobar lo más rápido posible”, apuntó Quiroz.

Lo que llamó la atención a más de uno de los dirigentes del sector 17 de marzo es que por la tarde de hoy se convocó a la última sesión ordinaria de la comuna de Casa Grande a la que asistieron todos los regidores, sin dar a conocer los motivos de su inasistencia a la sesión extraordinaria