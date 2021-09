Las elecciones primarias para elegir a los candidatos a alcalde y gobernador regional en el contexto de las elecciones municipales y regionales del 2022 está en duda. De momento no se ha definido fecha y el Congreso de la República podría dejarlas sin efecto por las condiciones sanitarias del país, y tras la presentación del proyecto Ley N.° 113-2021, que ingresó el último 2 de setiembre y es promovido por el congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez.

Ante esta crisis, la única salida sería solo la realización de elecciones internas.

Cambia todo

En La Libertad, para las elecciones municipales y regionales del 2018 se presentaron 17 agrupaciones políticas, pero ahora hay tres movimientos regionales más que buscarán ser protagonistas. Uno es el de Fortaleza Perú que quedó habilitado para participar; Trabaja Perú, todavía está en proceso de inscripción, y el Movimiento País del excongresista Lenin Bazán, que iniciará el proceso en las próximas semanas.

“Las disposiciones establecidas en la presente Ley (113-2021) relativas a las elecciones primarias no son de aplicación para las elecciones regionales y municipales del año 2022, en las cuales se harán elecciones internas”, se lee en la disposición novena del proyecto de Luna Gálvez.

En este escenario, en las elecciones internas ya no solo se elegirían a las listas de regidores y consejeros regionales, sino también a las cabezas de cada lista; es decir, alcaldes y gobernadores.

El experto en temas electorales, José Tello Alfaro, ve factible que las elecciones primarias que debía realizarse el próximo año por primera vez en la historia democrática del país quede sin efecto de manera provisional.

“Las elecciones internas de todas maneras se van a dar, pero si van a ver elecciones primarias eso lo dejaremos en veremos. (Las elecciones primarias) son un proceso costoso porque es como una elección convencional, y es un proceso, a mí entender, con voto obligatorio como cualquier proceso nacional, por ende ves también no solo el tema económico, sino también el de bioseguridad”, refirió.

Antecedente

En junio del 2020, el pleno del Congreso de la república aprobó con 109 votos, un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso y suspendió las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, precisamente, hasta las elecciones municipales y regionales del 2022.

“La pandemia tiene una tercera ola, quién dice que no va a ver una cuarta. El dinero, cuánto se ha gastado en bonos, varios miles de millones de soles; no sería mejor que ahorres el dinero y en lugar de tener dos elecciones, una sola. O sea, hay partidos que no están con buena performance, segundo es el tema de costo y tercero es el tema sanitario”, añadió Tello.

Otra opinión

Para el excongresista Lenin Bazán, las elecciones primarias no se deberían suspender, sin embargo, sabe que en el Congreso es muy factible que esto suceda.

“La mayoría de bancadas estarían de acuerdo en sacar adelante esta norma con la que se modificaría varias cosas. Principalmente suspendería las elecciones primarias y reemplazarlas por internas organizadas por la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, y votarían solo los afiliados, que me parece razonable, pero ahí estarían salvando a muchos movimientos. Por ejemplo, el movimiento regional Súmate, me parece que tiene 3 mil o 5 mil afiliados en La Libertad, en cambio el movimiento regional País que somos nosotros de inscribirse hasta octubre de este año vamos a tener casi 18 mil afiliados, entonces hay diferentes armas que vamos a tener para afrontar una elección interna, porque de 5 mil es más fácil que participe el 3% que de 20 mil que vamos a tener para esa época”, advirtió.