Pese a que el número de contagios y fallecidos por el coronavirus se ha reducido considerablemente en las últimas semanas y muchos aseguran que poco a poco se va superando la segunda ola, aún hay personas que necesitan oxígeno y otras que esperan por una cama UCI.

La pequeña tregua que da este letal virus es para que el sistema de salud se descongestione y se prepare para una inminente tercera ola. Además, para que la población tome conciencia y para que no sigan transmitiéndolo. Pero para muchos poco o nada les interesa y desacatan el toque de queda y abarrotan los restaurantes y locales, donde sus propietarios solo quieren llenar sus arcas sin importarles la vida de los demás.

Operativos

El último sábado se realizaron varios operativos donde la Policía intervino a 583 personas que vivían la vida loca y bailaban muy de cerca con la muerte.

Pasada la medianoche, agentes de Inteligencia, la USE y Escuadrón Verde ingresaron al local “Caracas”, situado en pleno Centro Histórico de Trujillo y, según fuentes policiales, encontraron a más de 200 personas que bailaban, tomaban licor, no tenían puestas las mascarillas y no respetaban el distanciamiento social.

Por otro lado, la Municipalidad de Víctor Larco, la Prefectura y la PNP también intervinieron a 125 personas en el restaurante de parrillas “Coco Torete” durante la inmovilización social obligatoria.