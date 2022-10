Óscar Acuña Peralta, coordinador regional de Alianza para el Progreso (APP), acusó de “desleal” al actual alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, quien renunció a esa agrupación tras conocer que se le inició un proceso de expulsión.

El hermano de César Acuña dijo que el burgomaestre “traicionó” al partido. Aseguró que pese a que Ruiz postulaba con APP a la alcaldía de Trujillo, habría apoyado al movimiento regional Trabajo Más Trabajo para que su postulante, Wilmer Sánchez, gane los comicios en el distrito de La Esperanza.

Lo acusa

El dirigente apepista señaló que tendría pruebas de que allegados a José Ruiz actuaron como personeros del movimiento rival durante los comicios del pasado 2 de octubre, con la finalidad de perjudicar la candidatura de Sandra Terrones Lozano, que iba por APP pero que no tenía una buena relación partidaria con el entonces postulante a Trujillo.

“Él (José Ruiz) siempre ha estado apoyando a la T (Trabajo Más Trabajo) en esta campaña. Tenemos fotos, los personeros por la T en La Esperanza han sido gente de José Ruiz. En La Esperanza para mí sí hubo boicot”, aseveró.

Óscar Acuña también aclaró que la renuncia de Ruiz a APP, presentada el 24 de octubre, se dio porque la Dirección Nacional de Disciplina (Dindi) le inició un proceso de expulsión tres días antes.

“El 21 de octubre, los responsables a nivel nacional nos alcanzaron la carta de suspensión de José Ruiz para dársela y que firme el cargo. La secretaria ha ido (a su casa) y José Ruiz no la ha firmado, ha dicho que va a venir a firmar el cargo (al partido) y como el día lunes (24 de octubre) no apareció, nosotros le mandamos notarialmente (la carta), pero él aprovechó para renunciar el día lunes 24. Se vio obligado a renunciar, para que no digan que lo han expulsado”, dijo.

El dirigente también informó que hasta ahora Ruiz es al único militante a quien se le inició un proceso de expulsión tras las elecciones. Sin embargo, no descartó que con la salida del actual alcalde puedan irse otros militantes que lo apoyaban.

“Yo siempre he dicho que la gente que no es leal a Cesar Acuña ni al partido debe irse, para tranquilidad del partido. Él no fue leal. Preferimos que se vayan 20 militantes que no son leales y que vengan 100 que sean leales. Siempre se han visto (renuncias), algunos militantes han vivido del partido y se han ido, no es la primera vez”, acotó.

Las razones

Las divergencias entre Sandra Terrones y José Ruiz habrían iniciado en las elecciones internas de APP, pero se asentaron el pasado 29 de setiembre, día del cierre de campaña de la apepista en La Esperanza. Ese día, el entonces candidato a la alcaldía de Trujillo fue impedido de subir al estrado en donde la postulante esperancina estaba junto a César Acuña.

Esto habría hecho que Ruiz Vega cuestione a la apepista, lo que fue tomado por la Dirección Nacional de Disciplina como una causal para iniciarle un proceso de expulsión el último 21 de octubre.