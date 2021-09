Martín Namay, alcalde de La Esperanza y secretario regional de la Asociación de Municipalidades del Perú, cuestionó que el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, haya estado a inicios de semana en Trujillo y no haya convocado a los burgomaestres de los distritos más convulsionados para analizar la problemática de la inseguridad.

Como se recuerda, Carrasco inauguró la comisaría La Noria el lunes y, al día siguiente, se reunió con algunas autoridades de la región.

“Me hubiera gustado participar y conversar con el ministro, porque somos los alcaldes los que le podemos explicar la problemática y en donde están los puntos flojos. Creo que como alcaldes de la Esperanza o El Porvenir, que somos los distritos más grandes de toda la región, deberíamos haber estado invitados a la reunión”, indicó.

En se sentido, dijo que ha pedido formalmente al despacho del ministro una reunión para explicarle la problemática de su jurisdicción, considerado por la policía como zona roja por la alta incidencia de hechos delictivos.

El alcalde de La Esperanza, asimismo, cuestionó que en los últimos dos años hayan salido de la cárcel unos 200 presos, a través de beneficios o por falta de sentencias.

“Casi 200 ciudadanos, o delincuentes, que han estado en una serie de situaciones y han pasado los 36 meses y la policía no ha tenido la actuación o no ha habido una sentencia del Poder Judicial y eso no se dice. La Policía muchas veces hace bien su trabajo, desarticula bandas, pero luego del proceso de investigación la fiscalía ya no actúa o no tiene más argumentos o hay temores y amenazas de parte de lo que llevan el caso o de quienes son testigos”, acotó.