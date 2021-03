Hace un mes, los operadores turísticos de la región La Libertad salieron a las calles del Centro Histórico de Trujillo para exigirle al Gobierno Central su reactivación económica, debido a que en 13 meses de emergencia sanitaria nacional las pérdidas, solo para su sector, ascendieron a 74 millones de soles. Sin embargo, hasta ahora no han encontrado una solución a esta crisis que envió a decenas de negocios a la quiebra.

Pero esto no es todo: el turismo tendrá que afrontar un duro golpe con las restricciones dispuestas por Semana Santa. No habrá opción de reparación alguna. Sin duda, es uno de los sectores más afectados y hay preocupación porque no hay un respaldo de todos los candidatos que anhelan una curul en el Congreso. Las propuestas no salen a relucir.

Crisis

El director del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra, contó que ya tiene 45 años trabajando en monumentos arqueológicos; él advierte un desinterés de los congresistas con el sector.

“Salvo Luis Alva Castro y Luis Santa María Calderón, no soy aprista por si acaso, son los únicos que se han preocupado por el patrimonio cultural. Aquí hay que preguntarles a los aspirantes, cuántos son economistas para que no hagan las barbaridades que están haciendo estos últimos Congresos que no entienden lo que es una AFP, etcétera. Están generando dificultades (…) en lo absoluto, si yo hago, por ejemplo, una relación de todos los aspirantes”, precisó.

El temor de que el desinterés por impulsar desde el Legislativo el turismo liberteño está vigente. Este especialista consultado por Correo añade que las medidas tomadas en contra del sector se ven reflejadas diariamente, por ejemplo, en Semana Santa, que en el 2019 lograron una recaudación de 29 mil soles.

“Este año vamos a recaudar cero soles, no va a ver atención. Estoy pidiendo que corrijan esa medida y que abran los monumentos arqueológicos a las visitas turísticas. Son los políticos y los técnicos de escritorio de Lima que no conocen las realidades de los monumentos arqueológicos, creen que la gente viene a comprar plátanos, verduras o pescado. No tienen la más mínima idea que en un monumento arqueológico no hay problemas”, añadió.

A manera de conclusión, Ricardo Morales señala que La Libertad está relegada, y lo peor es que desde el Legislativo no se tomarían acciones para cambiar este panorama.

Otra opinión

El presidente de la asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de la Libertad (Ahora – La Libertad), Paul Córdova Solas, reconoció que, a 17 días de las elecciones congresales, han encontrado un respaldo solo en los candidatos Bernardo Alva, Mirian Gayoso e Yvette Calletano; el primero de la agrupación Avanza País y las últimas dos, candidatas por el partido Renovación Popular.

Hay que tener en cuenta que en La Libertad hay más de 140 candidatos en carrera electoral.

“Lamentablemente no podemos cambiar las cosas, es nuestra realidad. Es como las vacunas, tenemos la que hay. Nuestra realidad dice que la mayoría de las personas que quiere presentarse a un cargo público como congresista no les mueve el interés particular de ayudar, sino otros”, añadió.

Es más, Pául Córdova, precisó que desde el 26 de enero del 2020, fecha en la que se eligieron a los congresistas tras la disolución de Martín Vizcarra, ninguno los ha buscado para tratar de ayudarlos en esta crisis.

“Ninguno ha tocado nuestras puertas, es una lástima sabiendo que todo nuestro sector está mal. Ahora, no solamente el sector turismo está mal”, indicó.

La presidenta de Operadores de Turismo de La Libertad, Flor Cerna Romero, sostuvo que el 70% de las agencias de viajes inscritas en su gremio actualmente no prestan ningún servicio.

“Mira, nosotros somos 235 agencias de viajes entre operadores y agencias de viajes y solamente está operativo el 30% y con estas medidas prácticamente están en quiebra total los pocos que quedamos”, expresó.

Propuestas

En efecto, una de las candidatas que le ha dado espacio al sector turismo es Mirian Gayoso, exsubgerente de este sector en la Municipalidad Provincial de Trujillo. Ella de momento ha propuesto que se dicte el curso de turismo en las escuelas y la recuperación de los espacios públicos y el patrimonio cultural de la región La Libertad para el fomento de las actividades artísticas.

Asimismo, Jennifer Catalán, de Victoria Nacional, manifestó estar identificada con el sector, pues durante su trabajo como consejera regional integró la comisión de Turismo.

Antes de las elecciones generales, los promotores de turismo necesitan saber si contarán con el apoyo de los aspirantes al Parlamento para revertir esta crisis.