El presidente de la República, Francisco Sagasti, al final envió a su ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González Chávez, y al viceministro de Salud, Bernardo Ostos Jara, a la reunión convocada por las autoridades de La Libertad ante la letalidad del coronavirus, carencias en oxígeno medicinal, falta de presupuesto y la demora en el plan de vacunación.

En medio de duros cuestionamientos y calificativos de alto calibre, los representantes del Ejecutivo asumieron compromisos con la región tras firmar el acta de acuerdos en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

“No hay vacuna para ellos”

Sin embargo, durante esta reunión, el propio ministro de Transportes y Comunicaciones explicó que el personal de limpieza pública y seguridad ciudadana no está considerado en el plan de vacunación establecido por el gobierno de Sagasti.

“Yo les he dicho que a mí me gusta decir la verdad, no me gusta mentir ni prometer cosas que no están a mi alcance. Nosotros tenemos una priorización en la vacuna y lo que nos estamos comprometiendo es a que en el mes de mayo todos los adultos mayores de 80 años (45 mil personas) y en el mes de junio y principios de julio todos los mayores de 60 años van a estar vacunados. Yo no me he vacunado, ni me voy a vacunar en este Gobierno. No me toca y voy a esperar en la fila el lugar que me toque, porque eso es lo que todos tenemos que hacer, porque ese es el sitio que nos corresponde”, aseguró Eduardo González.

El personal del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) y Seguridad Ciudadana también estuvo presente y recibió con arengas a los altos funcionarios; sin embargo, ahora ya sabe que tendrá que esperar su turno. No obstante, las autoridades que asistieron a la reunión le exigieron al ministro recomendar al Ministerio de Salud (Minsa) que reconsidere esta posibilidad, teniendo en cuenta que el personal se encuentra en primera línea desde el inicio de la emergencia.

“El Gobierno Central viene a traer a la región dos plantas de oxígeno medicinal y no funcionan hasta hora. Señor ministro de Transportes, recuerdo la reunión que el gobernador (Manuel Llempén) canalizó en enero y hasta ahora no han hecho nada (…) Yo quisiera, señor ministro, que se comprometa con 40 mil o 50 mil vacunas y con eso vacunar al personal de primera línea (limpieza pública y seguridad ciudadana)”, dijo el alcalde de La Esperanza Martín Namay.

Los critican

El alcalde de la provincia de Bolívar, Odar Sánchez Peche, criticó que el Gobierno esté desatendiendo a esta localidad del ande liberteño solo por ser una de las más alejadas de la región.

“El hospital de Bolívar no cuenta con profesionales. No contamos con camas UCI, solamente una carpa que hemos ambientado para pacientes UCI. No tenemos oxígeno, nos programan para 7 u 8 días (el llenado). El centro de Salud está esperando para los llenados de los balones de oxígeno, he solicitado que nos apoye el alcalde de Trujillo y el gobernador regional. No es que no nos quieren apoyar, sino que las plantas no se abastecen. Bolívar es la provincia más alejada y abandonada de La Libertad”, refirió.

El alcalde de Laredo, Miguel Chávez Castro, les exigió resultados a los representantes del Ejecutivo, dado que no fue la primera vez que convocaban a una reunión similar y al final no se cumplía con lo acordado.

“Nosotros hemos informado oportunamente de todo lo que pasa en la región de que en los hospitales no atienden a los pacientes y se tienen que ir a su domicilio y cuánto cobra un médico por ir a la casa, 300 soles, y si no lo atienden se automedican y cuando ya están mal recién van al hospital (…) Los ministros tal vez duermen tranquilos, pero nosotros no”, indicó.

Los acuerdos

Tras descartar al personal de limpieza pública y seguridad ciudadana de la región, las autoridades que participaron de la reunión firmaron el acta de compromiso para asegurar que desde el Ministerio de Salud se reconsidere esta postura y sean incluidos en el programa; asimismo, se arribaron a los siguientes acuerdos: llegarán cuatro plantas de oxígeno para la región La Libertad en un máximo de cuatro semanas (se instalarán en Trujillo, Pacasmayo y Otuzco); el 26 de abril desde el Gobierno Central enviarán un equipo técnico para agilizar la entrega de los hospitales de Pacasmayo y Santiago de Chuco; la vacunación de adultos mayores de 80 años hasta el mes de mayo, y mayores de 60 años hasta el mes de julio.

Asimismo, se acordó designar a un coordinador permanente, la realización de reuniones de trabajo una vez por semana y la entrega de 35 camas UCI y 40 cánulas de alto flujo.

No fue considerado

A su turno, el gobernador regional Manuel Llempén le aseguró al ministro de Transportes que tenía un plan para vacunar en dos meses a las personas mayores de 18 años.

“Tenemos capacidad de almacenamiento de 350 mil vacunas aquí en La Libertad y para poder vacunar a la totalidad de los mayores de edad de la región, que son millón y medio de personas. Teniendo una capacidad de almacenamiento de 350 mil vacunas, hemos presentado nuestro plan de trabajo para que el millón y medio de adultos aquí en la región se vacune en dos meses”, aseguró.

El pedido no fue incluido en el acta de acuerdo, pero Llempén consiguió que el Ejecutivo envíe una planta criogénica de oxígeno para abastecer 300 balones de 10 metros cúbicos por día, tres camas UCI y equipos de protección personal.