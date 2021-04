“La vacuna es la única solución para evitar que la covid-19 siga dejando un alto número de fallecidos. Debemos seguir preparándonos teniendo como espejo a Europa, allá hay tercera y cuarta ola, y eso se va replicar en el mundo”, dijo el gobernador regional Manuel Llempén ante directivos de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.

La reactivación económica solo va a ser posible cuando tengamos inmunizada a la población, por eso les pido volver a evaluar con sus asociados el tema de adquisición de vacunas para sus trabajadores, ahora que el Congreso está aprobando esa posibilidad, agregó.

“Nos vamos a enfrentar a una tercera ola y tenemos que trabajar pensando en eso, no queda otra cosa. Le he pedido a la premier Violeta Bermúdez y al presidente Sagasti que revalúen y permitan la compra, precisando que ésta no será para comercializar sino para aplicar gratuitamente a los colaboradores de las empresas agremiadas a la Cámara”, dijo.

Respecto al Gobierno Regional, adelantó que modificará el presupuesto porque cree que la vacuna es la única solución a los problemas que hay por la pandemia. Me voy a sentar con ustedes, seré el primero en modificar mi presupuesto al día siguiente que el Ejecutivo publique la norma respectiva. Antes no puedo hacerlo porque en la gestión pública hay normas que debemos respetar. También queremos comprar plantas de oxígeno, añadió.

“Me aúno a la cruzada por la compra de vacunas, pero respetando las normas. Hay que esperar que salga promulgada, pero podemos avanzar en algunas coordinaciones”, expresó. La Libertad tiene capacidad para almacenar 350 mil dosis de vacunas Pfizer y con eso en tres o cuatro grandes compras se podría vacunar a toda la población adulta, que es aproximadamente un millón y medio.

El presidente de la Cámara de Comercio, Guillermo Benavides, indicó que los asociados han sentido un impacto económico importante en la pandemia y que a comienzos de año estuvieron muy interesados en adquirir las vacunas, a 15 dólares puesta en hombro, pero el Ejecutivo les negó esa posibilidad. Ahora no hay un escenario favorable para la compra y los asociados están realizando inversiones para examinar a sus trabajadores respecto a posibles contagios y dotarlos de equipos de protección personal, señaló.