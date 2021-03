La candidata al Congreso con el número 2 por Alianza Para el Progreso en La Libertad, Magaly Ruíz, inició un recorrido por la provincia de Pataz, zona en donde inició su experiencia profesional como estadista, hace 20 años.

La aspirante al Legislativo recorrió las localidades de Huancaspata, Tayabamba y también llego al río Marañón, en la frontera entre La Libertad y Áncash. Durante su estadía en esta zona, la apepista notó con preocupación que la principal actividad de los patacinos: la agricultura, no haya sido impulsada por sus autoridades locales durante el inicio de la reactivación económica

“Caminando por Huancaspata me he encontrado con mucha gente que vive del campo, de la agricultura y ellos me han manifestado su enojo y decepción por las autoridades que poco o nada han hecho por ellos. Sienten que se están ahogando, porque no hay esa actividad económica necesaria para generar ingresos. Es por eso que necesitamos seguir impulsándola”, dijo.

Asimismo, indicó que, por la lejanía de los pueblos, no ha existido control y fiscalización de las autoridades respecto a la entrega de los bonos otorgados por el Estado durante la emergencia. Ruíz también alertó que la deserción educativa ha sido muy fuerte y no se ha hecho nada por solucionarla, ad portas del inicio de un nuevo año escolar.

“Mucha gente no han recibido la ayuda del bono. Muchos denunciaron que varios funcionarios de diferentes municipios de la provincia han recibido el subsidio y ellos no”, declaró Magaly Ruiz.

“Otro problema que vi es que la señal de internet y telefonía es muy débil. Las familias que viven en el mismo Huancaspata o Tayabamba llevan sus clases, pero los niños que viven en caseríos alejados y en el campo no han tenido como educarse. Algunos por radio, pero no han tenido la educación que se merecen. La deserción ha sido terrible, sobre todo en estos últimos meses”, agregó la postulante apepista.