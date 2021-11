La bella y joven comunicadora social Silvana Maricielo Rivera Alayo contó ayer que fue un sueño ser elegida Miss Teen Trujillo.

Ella reveló que ingresó al mundo del modelaje y los certámenes de belleza gracias a su hermana, que ahora es un “angelito” que la acompaña siempre en cada actividad que realiza. “Fue mi mayor inspiración, pues cuando era niña la veía con admiración y deseaba ser como ella. Sé que ahora está muy orgullosa de mi por estar haber obtenido el Título de Miss Teen Trujillo. Al mismo tiempo me motivó el saber que puedo utilizar esta plataforma para ayudar a más personas y trasmitir el mensaje de que los sueños se cumplen si trabajas para alcanzarlos”, manifestó visiblemente emocionada.

Señaló que la preparación para loigrar obtener la corona fue diferente y un poco complicada, debido a la coyuntura que estamos enfrentando. “Nos adaptarnos a la preparación virtual, fue todo un reto para todas las candidatas. Ansiábamos el momento de poder vernos y compartir momentos juntas. Nos preparamos arduamente durante casi un año y medio en pasarela, maquillaje, oratoria y expresión corporal. Una experiencia totalmente nueva pero que definitivamente valió cada minuto”, afirmó.

En ese sentido, resaltó que el haber obtenido el título significó comprobar que todo esfuerzo y sacrificio siempre da buenos resultados.

“Toda la dedicación, lágrimas, risas, gritos, emoción y amor que le puse valieron la pena. Me siento totalmente orgullosa de mi al representar a mi amado Trujillo, me hizo darme cuenta de que puedo lograr muchas cosas a medida de que tanta dedicación y esfuerzo le ponga y que es importante tener una guía y agradezco que mi director Eder Peláez sea la mía, pues sus consejos y orientación fueron claves para ganar este título”, enfatizó.

SU CARRERA

Silvana Rivera indicó que eligió la carrera de Ciencias de la Comunicación, porque siempre le pareció que la labor que cumplen los comunicadores en la sociedad es muy importante pues tienen la misión dar voz a quienes no son escuchados y hacer notar sus inquietudes y opiniones, esta es la principal razón por la cual elegí esta interesante carrera en la cual apenas voy iniciando.

Asimismo expresó que Trujillo es para ella una ciudad especial y mágica. “Es la ciudad que me vio nacer, crecer y ahora convertirme en su representante de la belleza juvenil. Es la ciudad de la cual me enamoro cada día más, de toda su historia y cultura y me hace totalmente feliz representar esta ciudad solariega ante el Perú y más aún al saber que cuento con el apoyo de mi familia y de toda mi gente Trujillana”, Acotó.